È un noto imprenditore e scrittore italiano, Guido Maria Brera è anche noto per essere il marito di Caterina Balivo. Nato a Roma il 27 agosto 1969 ha ottenuto non poco successo nel corso della sua carriera dopo aver conseguito la laurea all’Università La Sapienza, specie nel settore finanziario. All’età di trent’anni gestiva già fondi come il Cisalpino Bilanciato nel Gruppo Fineco

Insieme a Paolo Basilico e Roberto Condulmari ha fondato il Gruppo Kairos. Il marito di Caterina Balivo nel 2014 ha fatto il suo esordio anche come scrittore con il romanzo ‘I diavoli’, con il quale ha conquistato non poco successo. Tra le varie cose è anche fondatore del podcast Black Box.

Per quanto riguarda la sfera personale di Guido Maria Brera, dal 2009 è legato sentimentalmente a Caterina Balivo. Dal loro amore nel 2012 è nato il figlio Guido Alberto, due anni dopo sono convolati a nozze e nel 2017 è nata la figlia Cora. Il marito della nota conduttrice era già padre quando si sono conosciuti, da un precedente matrimonio infatti sono nati Roberto e Costanza. La loro è una famiglia allargata, in un’intervista ha fatto sapere che il merito è della moglie perché è una madre straordinaria.

A Vanity Fair Guido Maria Brera ha raccontato come è scoppiato l’amore con Caterina Balivo, a detta sua è stato un colpo di fulmine durante una cena. Ha fatto sapere che la moglie ha rotto le sue paure, si innamorò subito di lei. Ha poi svelato: “Mi conquistò definitivamente quando la portai nella casa dove dormimmo insieme ai miei due figli e vidi chi era davvero”. In quel momento capì che sapeva alternare la superficialità del mondo dello spettacolo con una parte di lei davvero profonda. A parer suo vedere due persone che ballano nello stesso corpo è molto affascinante ed è così che si è innamorato di lei.

Prima di innamorarsi di Caterina Balivo, Guido Maria Brera ha avuto una frequentazione con l’attrice Serena Autieri, parlando di lei però ha fatto sapere che il loro è stato solo un flirt, ha anche fatto sapere che lui non è una persona che si innamora con facilità. Il marito della conduttrice ha rivelato che in una donna vede subito i suoi difetti, con ironia ha poi detto che la Balivo o non ha difetti oppure è stata brava a nasconderli.