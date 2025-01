Helena Prestes e il rapporto con i genitori

Helena Prestes è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello la cui permanenza nella casa è fortemente in bilico. Voluta da Alfonso Signorini dopo la partecipazione a Pechino Express e all’Isola dei Famosi dove ha dimostrato di avere un carattere molto forte, Helena è entrata nella casa più spiata d’Italia conquistando tantissimi consensi. Nell’ultima settimana, tuttavia, è finita al centro della bufera per una discussione durissima avuta con Jessica Morlacchi durante la quale ha lanciato un bollitore. Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda questa sera, come annunciato dai canali ufficiali del reality, saranno presi dei provvedimenti disciplinari che potrebbero avere conseguenze durissime nei confronti della modella brasiliana che, in casa, si è lasciata andare raccontando anche dettagli particolarmente dolorosi della sua vita privata.

Provvedimenti disciplinari al Grande Fratello per Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica?/ I rumors

Helena che ha due sorelle, Mariana e Liviah, e sono cresciute in un quartiere complicato, vicino alle favelas. Grazie all’altezza importante, entra a a far parte di una squadra di basket locale in Brasile e, contemporaneamente, lavora in un negozio chiamato “Lojas Renner” a San Paolo. A causa del padre violento e del difficile rapporto con la mamma con cui, oggi, non parla, Helena decide di andare via di casa quando era ancora molto giovane.

Chi sarà squalificato Grande Fratello? Pronostici/ Helena rischia ma potrebbero 'graziarla', ecco perché!

Helena Prestes: il lavoro da modella e l’arrivo in Italia

Helena Prestes è ancora giovanissima quando decide di andare via dalla casa in cui era cresciuta e dove non si sentiva più a proprio agio provando, così, a dare una svolta alla propria vita. A 16 anni va in Cile dove inizia a lavorare come modella. Un lavoro che le permette di arrivare anche in Italia decidendo di trasferirsi in pianta stabile nel Bel Paese. All’epoca, Helena aveva 23 anni ma i primi tempi non sono stati affatto facili. “Non ho trovato lavoro subito, anzi. Vendevo i capelli per pagare l’affitto qui perché non riuscivo a trovare lavoro”, ha raccontato Helena. Con il tempo, però, il lavoro da modella le ha permesso anche di approdare in tv partecipando a diversi reality.

Stefano Tediosi sbugiarda Grande Fratello:"Helena squalificata? Punite tutti"/ "Bestemmie e oggetti lanciati"

Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è single. Nel 2023, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha ufficializzato la relazione con Carlo Motta che avrebbe conosciuto grazie all’amica Dayane Mello. Pochi mesi dopo, tuttavia, la relazione sarebbe terminata per volontà di lui.