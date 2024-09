Iago Garcia, chi è l’attore e nuovo concorrente del Grande Fratello

Questa sera scatta su Canale Cinque la nuova edizione del Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini, pronto a incollare milioni di italiani davanti al piccolo schermo con, nel cast troveremo anche Iago Garcia, attore apprezzato in passato in soap di grande successo come Il Segreto, in passato l’artista ha avuto una storia con Elenora Puglia, con la coppia che però ha annunciato la separazione e l’attore ha svelato di essere tornato a vivere in Spagna dopo la fine della storia. Tra i due correvano circa 17 anni di differenza d’età, è stata la modella a comunicare la notizia ai fan dopo aver lasciato scorrere per mesi i gossip: “Ora visto che mi sono sempre tenuta alla larga dal gossip, voglio continuare a farlo, tuttavia, ci tengo a precisare, giusto per rimanere elegante, che la nostra storia è terminata un anno fa e per volontà di entrambi, grazie per l’interesse”.

Nato nel 1979 a Ferrol, in Spagna, Iago Garcia è stato annunciato nei giorni scorsi come nuovo concorrente del Grande Fratello 2024, dove racconterà la sua storia personale dopo essere già stato apprezzato nei panni di Olmo Mesia nella popolare soap di Canale Cinque Il segreto.

Iago Garcia ricorda il successo ottenuto in Italia: “Assalito in un supermercato”. Sarà il prossimo vincitore del Grande Fratello?

Qualche anno fa Iago Garcia ha vissuto un’ondata di estrema popolarità in Italia grazie al successo straordinario della soap Il Segreto, di tutto questo l’attore spagnolo se n’è reso conto facendo la spesa al supermercato durante un periodo di ferie e stacco dal set. Il pubblico ha travolto quello che da oggi lunedì 16 settembre sarà il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024:

“Ero in vacanza in Puglia, sono andato al supermercato per fare la spesa ed è stato un macello, ero davvero tanto in imbarazzi, lì ho percepito il successo che stava avendo il segreto, ho percepito tutto il calore e l’affetto delle persone” ha confessato Iago Garcia in una intervista concessa al portale Siciliaedonna.