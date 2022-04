Chi è il Camaleonte, Il cantante mascherato 2022?/ Ipotesi Lillo o Riccardo Rossi

Chi si nasconde sotto la maschera del Camaleonte nel programma “Il Cantante Mascherato 2022”? Tutto pronto per il gran finale nello show del venerdì sera condotto con grande successo da Milly Carlucci. Tra le maschere giunte alla fase finale c’è anche quella del Camaleonte che durante la semifinale ha conquistato ancora una volta pubblico e giuria. Il Camaleonte, infatti, ha condiviso il palcoscenico con Gigi D’Alessio cantando sulle note di “Mon Amour”. Prima però ha rilasciato nuovi indizi ai giudici e investigatori fuori campo: “sono confuso perché non so più chi sono. Mi cercano tutti ma non mi trovano. Una signora ha detto di avermi visto ma io ero altrove. Comunque qui mi sento al mio posto, il pubblico si diverte con me. Lasciatemi cantare. La mia è una maschera che in molti vorrebbero togliermi ma io voglio godermi questo palco fino alla fine”.

Le sue parole hanno fatto immediatamente pensare a Morgan, ma sotto la maschera non si nasconde il cantautore di Altrove visto che Francesco Facchinetti ha avuto la possibilità di giocarsi la maschera d’oro facendo proprio il nome di Morgan. Tra le ipotesi allora restano: Costantino della Gherardesca, Riccardo Rossi e Lillo.

Camaleonte, chi si nasconde sotto la maschera de Il cantante mascherato 2022?

C’è tantissima curiosità nello scoprire chi c’è sotto la maschera del Camaleonte, uno dei concorrente arrivati alla finale de Il cantante mascherato 2022. Ricordiamo che durante le varie puntate la maschera ha rilasciato vari indizi sul suo conto: “a scuola da bambino le maestre mi definivano il classico bambino irrequieto. Io in realtà nascondevo una vena artistica e solo al Ginnasio è emerso un certo mio talento. Organizzavo in classe dei bigliettini da passare che era un modo silenzioso per rimorchiare le ragazze. Sono sempre stato molto curioso. Per esempio, andavo da tutti i negozianti del mio quartiere a chiedere come si fascesse il loro mestiere. Ancora oggi, se mi imbatto in qualcosa che mi interessa, cerco di sapere tutto ciò che lo riguarda. Sono una persona allegra, un grande entusiasta e parto sempre in quarta per ogni avventura. Ed è una regola che ho applicato a tutti i lavori che ho fatto prima di trovare la mia strada. Detesto l’imprecisione. Non ho avuto maestri, ma ho avuto delle persone che mi hanno aiutato molto nella vita e a queste persone sarò sempre molto grato. Se c’è una cosa che più di altre mi lega alla maschera del Camaleonte è l’empatia. Cerco sempre di capire la personalità dell’altro, la persona che ho davanti per andargli incontro e capirlo al meglio”.

Diversi i nomi fatta dalla giuria: per Francesco Facchinetti potrebbe esserci Costantino Della Gherardesca, per Arisa Roberto Giacobbo o Lillo, mentre Flavio Insinna e Carolina Balivo ipotizzano per Riccardo Rossi. Chi si nasconde sotto la maschera?











