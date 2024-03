Chi è il compagno di Wilma Goich?/ “Ho avuto diversi fidanzati, li ho lasciati tutti”

Chi è il compagno di Wilma Goich

Wilma Goich è stata sposata con Edoardo Vianello con cui ha avuto una figlia, Susanna, venuta a mancare qualche anno fa. Un matrimonio, quello con Vianello, finito da tantissimo tempo in seguito al quale Wilma Goich ha avuto altre relazioni. Attualmente, pare che nella vita della cantante non ci sia un compagno e che l’unico amore sia il nipote. Tuttavia, nel corso degli anni, la Goich non ha mai rinunciato all’amore come ha confessato lei stessa durante la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Raccontandosi e chiacchierando con quelli che erano i suoi coinquilini, all’epoca del reality, la Goich ha raccontato di aver avuto diversi fidanzati, anche più giovani di lei e di averli lascia tutti anche dopo diverso tempo convinta di non poter portare avanti per più anni una storia con un uomo molto più giovane.

Wilma Goich e il racconto sugli ex fidanzati

“Sì, sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi. Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’. Uno di loro mi diceva ‘ma io sono, io, io sono innamorato di te e ti amo’. In quattro anni l’ho lasciato venti volte. Lui stava sotto al portone ad aspettarmi. Io imperterrita a dirgli di no, che non volevo più quella storia, gli dicevo ‘non voglio più stare con te, basta’”.

Con queste parole, Wilma Goich si è messa a nudo nella casa del Grande Fratello Vip ammettendo, anche, di avere il desiderio di amare. Ad oggi, tuttavia, pare che sia ufficialmente single.

