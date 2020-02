Chi è il fidanzato di Clizia Incorvaia fuori dal Grande Fratello VIP 4?/ Primi indizi e sensi di colpa…

Chi è il misterioso fidanzato di Clizia Incorvaia? Per il momento, è difficile individuare la sua identità, poiché quello che sappiamo di lui possiamo ricostruirlo solo dalle parole dell’ex di Sarcina. In particolare, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha precisato che, anche se sentimentalmente legati, “non ci siamo giurati amore eterno” e, una conversazione che ha avuto con l’amica Licia Nunez, si intuisce che il loro rapporto non andrebbe avanti da molto tempo. La Nunez, rivolgendosi alla Inconrvaia, parla infatti di “una persona che conosci da un mese, e che magari vi siete lasciati dicendo faccio il mio percorso, aspettami o non aspettami”. Ma chi è il misterioso ragazzo di cui tanto parla Clizia?

CLIZIA INCORVAIA: UN FIDANZATO FUORI E…

Chi è il misterioso fidanzato che Clizia Incorvaia continua a nominare, seppur in maniera del tutto sibillina? Nel corso delle sue ultime settimane al Grande Fratello Vip 2020, l’ex di Francesco Sarcina ha rivelato di avere un fidanzato; un uomo di cui non ha mai svelato l’identità, ma con il quale avrebbe dato il via a una frequentazione poco tempo prima. A rovinare tutti i suoi piani, l’incontro con l’affascinante Paolo Ciavarro, che giorno dopo giorno, con la sua semplicità, ha contribuito a minare le fondamenta di un rapporto probabilmente non abbastanza solido. Clizia, per qualche tempo, ha provato a mantenere il nuovo arrivato alla larga, confidando i suoi timori all’amico Andrea Denver: “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia”, ha detto l’ex di Sarcina. “Io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”. Alla fine, però, il trasporto nei confronti di Paolo Ciavarro ha avuto la meglio e tra i due, in maniera non del tutto inaspettata, nelle scorse ore è scattato il bacio.

CHI È IL FIDANZATO DI CLIZIA INCORVAIA? LEI: “ERA UNA PROVA”

Già in tempi non sospetti, quando la sua relazione con Paolo Ciavarro era poco più di un flirt tra due buoni amici, Clizia Incorvaia ha mostrato di sentirsi in colpa per quanto stava accadendo tra loro nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Di recente, precisamente nella notte tra sabato e domenica, a complicare le cose è stato un bacio, un contatto tutt’altro che innocente che ha spinto i due inquilini, in giardino, a nascondersi, per quasi quaranta minuti, sotto le coperte. Questo, però, non ha fatto altro che far aumentare i sensi di colpa provati da Clizia, che sperava di poter concludere la sua esperienza nella casa di Cinecittà senza compromettere la sua relazione: “Ci eravamo detti che era una prova – ha detto lei confidandosi con l’amico Andrea Denver – ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.



