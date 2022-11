Chi è il padre di Soleil Sorge?/ “Da lui ho ereditato la testardaggine e…”

Chi è il padre di Soleil Sorge?

Chi è il padre di Soleil Sorge? La ragazza non ha rivelato informazioni sul suo conto. Proprio Soleil infatti, dopo alcuni anni vissuti negli Stati Uniti (la madre è originaria di Los Angeles) con la famiglia si trasferì in Abruzzo, a Sulmona, dove ha trascorso la sua giovinezza. Oggi il padre di Soleil vive a Santo Domingo. Soleil ha svelato di aver ereditato lo spirito libero e senza pregiudizi dalla madre e la testardaggine dal padre. L’uomo, secondo quanto riferiscono alcuni media tra cui Il Giornale, in passato fece la conoscenza di Jeremias Rodriguez, ex fidanzato della figlia, e pare abbia conosciuto anche Gianmaria Antinolfi, ultimo suo flirt. Lo stesso Antinolfi, nella Casa del GF Vip rivelò a Miriana Trevisan: “Neanche suo padre la voleva in casa”, riferendosi al suo essere disordinata. Parole che la mandarono su tutte le furie.

Sappiamo benissimo che i suoi genitori si sono separati quando lei era soltanto una bambina e, seppure dopo un po’ di tempo, Soleil Sorge è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori. Quello che, però, tutti si chiedono è: cosa c’è da sapere sul padre di Soleil? Purtroppo, anche noi abbiamo pochissime informazioni su di lui. Quello che, però, possiamo dirvi è che il loro rapporto è davvero speciale. Nel corso di un’ultimissima puntata del GF Vip, la produzione ha scelto di fare un regalo speciale a Soleil. E di farle recapitare un’emozionante e preziosa lettera di suo padre. Corredata da splendidi scatti di coppia, la missiva ha riservato alla gieffina delle parole ricche di amore e di affetto.

Soleil Sorge e la reazione alla lettera del padre al GF Vip

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge aveva ricevuto una lettera del padre. Nel corso della puntata quindi Alfonso Signorini ha parlato a lungo con l’influencer e poi le ha proposto la lettera del padre, che esordisce in questo modo: “Soleil, luce dei miei occhi… Eccomi qua. Sto bene e nonostante il gran freddo sono contento di essere qui vicino a te. Volevo dirti che due volte al giorno Simba porta me e il nonno a fare delle lunghe passeggiate fino in piazza e tua nonna al rientro ci tiene costantemente aggiornati su tutto ciò che ti accade all’interno della casa. Chiaramente ci racconta tutto a modo suo” racconta Paolo Sorge alla figlia, visibilmente commossa.

“In questi giorni provo le tue stesse emozioni, quando ti vedo costretta a tornare sempre sulle stesse dinamiche, alle quali alcuni non si rassegnano al fatto che tu sei già oltre”. Soleil Sorge non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in un pianto disperato per le parole del padre.











