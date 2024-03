Chi è il quarto e il quinto finalista Grande Fratello 2024?/ Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi favoriti

Quarto e quinto finalista Grande Fratello 2024: Perla e Garibaldi super favoriti

Con Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese già sicuri di contendersi la vittoria nella finalissima del Grande Fratello 2024 in onda lunedì 25 marzo, secondo i bookmakers che aggiornano continuamente le percentuali per il probabile vincitore, i favoriti per conquistare un posto in finale sono Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi. La gieffina salernitana, sin dalle prime settimane di permanenza nella casa, ha dimostrato di avere il sostegno di una grande fetta di pubblico che, esattamente come accaduto a Beatrice, l’ha puntualmente salvata in ogni televoto con percentuali anche molto importanti. Secondo i bookmakers, inoltre, sarebbe proprio Perla la rivale numero uno della Luzzi per un’eventuale vittoria.

A contendere il trionfo alle due donne, tuttavia, potrebbe essere Giuseppe Garibaldi che, questa sera, potrebbe conquistare uno dei posti disponibili per la finale. Considerato il ragazzo umile e dai sani principi, Giuseppe sta riconquistando l’affetto del pubblico anche per il suo riavvicinamento a Beatrice. Basterà per regalargli la finale?

Finalista Grande Fratello 2024: Letizia Petris sorprende?

Non è da escludere, tuttavia, anche Letizia Petris tra i finalisti. Presente nella casa del Grande Fratello 2024 sin dal primo giorno, ha spesso emozionato il pubblico con la storia della sua famiglia. Tuttavia, le troppe lacrime versate per alcune incomprensioni avute nella casa, ultime quella con Perla Vatiero, hanno portato una parte del pubblico a non sostenerla come accadeva all’inizio. Capire, dunque, chi sarà il quarto e il quinto finalista del Grande Fratello 2024 non è affatto facile.

Molto, inoltre, dipenderà anche dal meccanismo con cui gli autori chiederanno ai concorrenti di votare per aprire i diversi televoti flash previsti per la serata. Un’eventuale catena di salvataggio, infatti, potrebbe regalare la finale anche a nomi insospettabili.

