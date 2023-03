Chi è Ilenia Pastorelli/ “Grande Fratello? E’ stata tosta, ma ho capito quello che volevo”

Ilenia Pastorelli: dal Grande Fratello al mondo del cinema

Ilenia Pastorelli torna in tv nel programma “Benedetta Primavera” di Loretta Goggi trasmesso in prima serata su Rai1. Dal Grande Fratello al successo come attrice: la parabola di chi ce l’ha fatta! Proprio così, la Pastorelli è una delle concorrenti del Grande Fratello che sono riuscite a trovare, meramente, uno spazio nel mondo dello spettacolo. Cresciuta a Tor Bella Monaca, l’attrice dalla pagine del Corriere.it ha raccontato la sua infanzia: “sono cresciuta lì vicino, a Torre Angela, fino a dieci anni, poi siamo andati alla Magliana, altra zonetta che te la raccomando, ora è fricchettona, è migliorata. Tor Bella Monaca è un quartiere costruito trent’anni fa, era tutto nuovo quando ero bambina. Le case costavano poco, al centro se tutto andava bene arrivavi in tre quarti d’ora. È una realtà molto semplice, c’era libertà, non mi imbarazza esserci nata”.

La sua prima grande occasione arriva con il Grande Fratello: “all’epoca lavoravo in uno showroom, avevo fatto tardi, c’era traffico e a un certo punto pensai di rinunciare, è stato grazie a una rotatoria che ho trovato una strada libera e mi sono presentata”. Ricordando proprio l’esperienza nella casa di Cinecittà ha raccontato: “ognuno dei partecipanti, quando esce, la racconta a modo proprio. In realtà non ho molti ricordi. Non ho più visto gli altri concorrenti. Rinchiusa per cinque mesi, senza cellulare, senza niente. È stata tosta. Ho capito quello che volevo e quello che non volevo. La clausura del lockdown lo scorso anno non l’ho patita grazie a quell’esperienza”.

Ilenia Pastorelli e il successo come attrice con il film “Lo chiamavano Jeeg Robot”

Da concorrente del Grande Fratello ad attrice il passo non è mai dato per scontato. Ilenia Pastorelli però ci è riuscita con il primo film “Lo chiamavano Jeeg Robot” con cui ha vinto anche il Premio David di Donatello. L’attrice ricordando però il suo debutto non nasconde: “mi sono sentita giudicata prima di cominciare, le critiche maggiori le ho avute quando ancora non erano iniziate le riprese di Lo chiamavano Jeeg Robot . Ho creduto in me stessa quando non sapevo se ero brava ma avevo dato la mia essenza. Senza neanche avermi vista davano per scontato che non potessi essere in grado solo perché avevo fatto il Grande fratello , non davano una possibilità. Poi però il brutto anatroccolo è stato accolto dal cigno bianco. Quello è un film indipendente, se non fosse andato bene, anzi se non fosse diventato un caso non lo so dove sarei in questo momento”.

Quel film le ha cambiato le vita, anche se ha raccontato un episodio successo sul set: “devo tutto a quel film. Ma un giorno, in attesa di una prova di scena con Luca Marinelli e Claudio Santamaria vado alla toilette e per alzarmi non vedo l’angolo di una finestra. Sbatto la testa, perdo un sacco di sangue, tutti pensano che fosse finto, il regista, Gabriele Mainetti mi dice che avevo dato una testata proprio come avrebbe dovuto fare di lì a poco il mio personaggio… Sono finita con i punti in ospedale e per una settimana non sono andata sul set”.











