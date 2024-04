Ilenia Pastorelli: “Scene di nudo? Se arriva il bonifico sono a mio agio”/ Poi propone alla Fagnani OnlyFans…

Ilenia Pastorelli senza peli sulla lingua a Belve: “Scene di nudo? Se arriva il bonifico…”

Ilenia Pastorelli è una delle grandi protagoniste della terza puntata di Belve 2024, condotto da Francesca Fagnani. E proprio con la conduttrice ci sarà un botta e risposta piccante ma anche esilarante, quando Fagnani toccherà l’argomento OnlyFans. Tutto nasce quando la conduttrice chiede a Ilenia Pastorelli: “Si sente a suo agio con le scene di nudo?”. Lei, senza peli sulla lingua, replica: “Franci, io sono sincera se arriva il bonifico sono sempre a mio agio“.

Risate in studio, anche dalla stessa Francesca Fagnani che, dunque, continua ricordandole: “Il trailer del film ‘Cosa fai a Capodanno’, dove si vede in primo piano il suo sedere, è stato lanciato su PornHub”. È a questo punto che l’attrice ha citato la ben nota piattaforma: “Allora, lì quando stai facendo un film… Stai lavorando, non è che ho detto adesso mi metto il mio sedere e faccio eh… Ci stanno però, la conosci Only…?”, Fagnani allora conferma di conoscerla, dando il via alla proposta della Pastorelli.

Ilenia Pastorelli stuzzica Francesca Fagnani: la proposta per OnlyFans

“Sai che facciamo: se ci iscriviamo io e te facciamo un sacco di soldi. Mettiamo le foto dei piedi“, ha proposto ironicamente Pastorelli su OnlyFans. “Lo farebbe? Sinceramente”, ha allora chiesto in risposta Francesca Fagnani, e senza pensarci due volte l’attrice ha risposto: “Avoja!! Che me frega ragazzi, cioè quelli fanno bonifici forti eh!” Quando, infine, la conduttrice le ha chiesto: “Non è per farle i conti in tasca, però guadagna adesso no?”, l’attrice ha sorvolato, dicendo: “Sì, ma i bonifici non si rifiutano mai eh”.

