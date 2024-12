Eva Grimaldi, per la seconda volta, è pronta a varcare la porta rossa del reality per eccellenza: sarà una nuova concorrente del Grande Fratello 2024 ed è subito hype da parte degli appassionati. Come accade in questi casi, l’attenzione si sposta sulle curiosità che riguardano non solo personaggio pubblico ma anche la vita privata dell’attrice che da anni condivide l’amore con la moglie Imma Battaglia. Una liaison spesso raccontata in diverse interviste e con parole al miele che testimoniano la bellezza di un rapporto viscerale.

“Stiamo insieme dal 2010”, ha raccontato in passato Eva Grimaldi a proposito della genesi della storia d’amore con la moglie Imma Battaglia: “Una storia che non ho mai tenuto nascosta; siamo sempre andate in giro mano nella mano… Lei aveva paura che se dicessi che stavo una donna non avrei più lavorato. All’inizio semplicemente non l’abbiamo detto perchè ancora non vivevamo insieme”.

Nel tempo non si è sottratta alle dichiarazioni d’amore anche Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi. L’attivista ha spesso sottolineato lo spessore umano della sua dolce metà, al di là dei meriti artistici e professionali. “Eva è una donna straordinaria, sono molto fortunata ad averla come compagna di vita; è una donna d’amore, generosa, capace di riempirti la vita di luce tutti i giorni. E’ un vero e proprio tesoro, come un diamante grezzo…”.

Ma chi è Imma Battaglia oltre ad essere la moglie di Eva Grimaldi? Originaria di Portici – provincia di Napoli e classe 1970 spicca per il suo impegno in favore della comunità LGBTQ+. In qualità di attivista ha spesso sposato battaglie di grande urgenza sociale, spesso anche in sostegno delle donne e, nel 2009, si è impegnata anche in ambito politico arrivando nel 2013 ad essere eletta per il comune di Roma come consigliere.

