Eva Grimaldi è nata a Nogarole Rocca, in Veneto, il 7 settembre 1961. Prima di farsi spazio nel mondo delle spettacolo ha fatto molti lavori, tra questi anche la benzinaia e la pasticcera. Nel corso della sua carriera tanti sono i successi che è riuscita a conquistare nel mondo della recitazione grazie al suo incredibile talento. L’attrice è pronta a tornare al Grande Fratello nei panni di concorrente, varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia nella puntata che andrà in onda stasera, lunedì 16 dicembre 2024 insieme a Stefania Orlando. Nel 2021 aveva già partecipato al reality, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, era stata però eliminata dopo solo tre settimane. L’ex gieffina è pronta a rimettersi in gioco, un nuovo percorso che permetterà al pubblico di conoscerla meglio.

Spesso è finita al centro del gossip anche per la sua sfera personale. In passato Eva Grimaldi è stata legata sentimentalmente a personaggi molto noti come Lele Mora, Vittorio Sgarbi, Claudio Amendola, Gabriel Garko e altri ancora. Nel 2006 è convolata a nozze con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, il loro matrimonio però è giunto al capolinea quattro anni dopo. Tornata single l’attrice contattò subito Imma Battaglia, le due si erano conosciute due anni prima ed era rimasta piacevolmente colpita. La Grimaldi iniziò subito a corteggiarla, ma l’attivista all’epoca era già impegnata sentimentalmente. Col tempo si sono avvicinate sempre di più e hanno capito di essere fatte l’una per l’altra. Un mese dopo quell’incontro si sono scambiate il primo bacio e da quel momento non si sono più separate.

Legate sentimentalmente dal 2010 procede a gonfie vele la storia d’amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Le due si sono sposate civilmente nel 2019, con una cerimonia celebrata da Monica Cirinnà, ad oggi sono più complici e innamorate che mai. In passato l’attrice ha avuto un’intensa storia d’amore anche con Roberto Benigni, però non ne parla praticamente mai. Durante un’ospitata a Belve ha detto a Francesca Fagnani che tra loro finì quando gli telefonò e fu la Braschi a rispondere, le disse che non doveva più chiamare. Ci ha tenuto però a precisare che era molto innamorata dell’attore e lo ha definito un uomo molto intelligente e affascinante.

In passato Eva Grimaldi ha dovuto fare i conti con alcuni problemi legati all’alcool e alla droga, a tirarla fuori da quei pericolosi ‘vizi’ è stata la moglie Imma Battaglia. Lei stessa, sempre a Belve, ha fatto sapere che dopo la fine del suo matrimonio iniziò ad abusare con i superalcolici. Era sprofondata anche nel tunnel della droga, soprattutto cocaina, a parer suo due vizi molto simili quelli dell’alcool e della droga. Alla conduttrice aveva detto di non essere stata una tossicodipendente, però ha abusato molto, in quel periodo usciva solo se c’era la droga.