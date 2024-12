Jacopo Sol presto allievo di Amici 2024?

Non riuscire ad entrare nella scuola di Amici 2024 all’inizio dell’anno scolastico non significa rinunciare al proprio sogno. Da alcune edizioni, infatti, gli aspiranti allievi possono provare a conquistare un posto nell’ambita scuola attraverso le sfide esterne, ma anche attraverso le proposte degli insegnanti. Il regolamento di Amici, infatti, consente sia agli insegnanti di canto che a quelli di ballo di chiedere la sostituzione di un allievo qualora il titolare del banco non soddisfi più le esigenze dell’insegnante stesso e della scuola.

Attraverso questo metodo, ad esempio, Rudy Zerbi ha sostituito nella propria squadra Diego Lazzari con Antonia che è entrata ufficialmente a far parte della scuola di Amici come allieva di Rudy Zerbi. Proprio quest’ultimo, nella puntata di Amici 2024 in onda oggi, domenica 8 dicembre, proverà a sostituire Ilan Muccino con Jacopo Sol che è considerato da Zerbi più pronto ad affrontare una sfida difficile come quella della scuola di Amici.

Chi è Jacopo Sol che potrebbe diventare allievo di Amici 2024

Nella puntata di Amici 2024 in onda oggi, Rudy Zerbi chiede la sostituzione di Ilan Muccino con Jacopo Sol che ha partecipato a Sanremo giovani 2023: Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore e musicista originario di San Severo (FG) che si avvicina alla musica grazie ai genitori che gli fanno ascoltare artisti come come Pino Daniele e David Bowie.

Si appassiona così alla musica al punto che i genitori decidono di fargli prendere lezioni di chitarra. A maggio 2022, Jacopo decide di trasferirsi a Milano dove cambia tutta la sua vita. Per Jacopo, la fine del 2024 potrebbe segnare l’inizio di una nuova, straordinaria avventura ovvero quella nella scuola di Amici come allievo di Rudy Zerbi al posto di Ilan Muccino che, esattamente come Diego Lazzari, potrebbe restare nella scuola qualora lo accogliessero in squadra Lorella Cuccarini o Anna Pettinelli.

