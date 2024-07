Chi è Jakub, il tentatore di Temptation Island 2024/ Gaia Vimercati ha già dimenticato Luca Bad?

Uno dei tentatori più popolari di questa edizione di Temptation Island 2024 è senza dubbio Jakub, che nel reality sta coltivando un rapporto profondo con la fidanzata Gaia Vimercati. Fuori dal programma sta facendo innamorare tutti gli spettatori per via della sua bellezza, ed è per questo che molti si chiedono chi è. Del resto il suo mix etnico è estremamente particolare, e lo si può notare dai tratti del suo viso: Jakub è di nazionalità italiana, ma è figlio di madre polacca e padre marocchino.

Nella vita Jakub è appassionato di body building e lavora da diverso tempo come modello, mentre da quest’anno ha provato a tuffarsi nel magico mondo di Mediaset come tentatore nel programma di Canale 5, Temptation Island. All’interno del reality si è avvicinato moltissimo a Gaia Vimercati, fidanzata da quasi due anni con il rapper Luca Bad. Insieme, hanno deciso di tuffarsi in questa nuova avventura per l’istinto un po’ ballerino di lui, che tende a prendersi cotte per diverse donne. Infatti, è stata proprio la 24enne ad aver chiesto aiuto a Filippo Bisciglia: vuole mettere alla prova l’amore di lui per capire se è davvero l’uomo della sua vita.

Jakub di Temptation Island 2024, Gaia vuole uscire per parlare alle amiche di lui

Intanto, dall’altra parte della barricata che divide il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate, c’è Gaia Vimercati, che si è avvicinata al body builder Jakub, affascinata dal fisico scolpito del ragazzo. Con lui ha detto di sentirsi sé stessa al 100%, a differenza di quello che accade con Luca nella vita quotidiana. Non solo! Ha anche espresso il desiderio di uscire da Temptation Island 2024 per parlare con le sue amiche del tentatore e sapere cosa pensano queste ultime di lui. Intanto, il rapper Luca Bad è arrabbiato per l’avvicinamento di Jakub ma continua imperterrito a sostenere che il suo “istinto naturale” è quello di avere più donne possibili, definendo quello che prova come una sorta di bisogno fisiologico.

Insomma, vuole una vita circondato da tantissime donne, cosa che Gaia, dall’altra parte rifiuta categoricamente. Jakub di Temptation Island 2024 è senza dubbio un grandissimo appassionato di culturismo. Basta sfogliare le sue foto su Instagram per accorgersi dei mille scatti postati mentre sfoggia il suo fisico da urlo. Oltretutto, nelle didascalie delle foto, tiene sempre a precisare che nulla dietro agli sforzi per mantenersi in forma è facile, ma ci sono tantissimi anni di sacrifici e sforzi alle spalle.











