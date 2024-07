Gaia flirt con il single Jakub a Temptation Island 2024/ Luca esplode: “Mi accende il demone”, lei: “Voglio…”

Temptation Island 2024, Gaia flirta con il single Jakub, Luca esplode: “Scavalco, faccio come Ciro”

A Temptation Island 2024 anche la coppia formata da Luca e Gaia è in piena crisi. Nella scorsa puntata è stato Luca Bad ad ammettere candidamente di aver più volte tradito la sua ragazza ed anzi di ritenere il tradimento un bisogno fisiologico. Gaia Vimercati era rimasta sconvolta dai video visti e dalla dichiarazione del suo ragazzo. Adesso, però, la situazione sembra essere cambiata perché Gaia si è avvicinata al single Jakub. A quest’ultimo la giovane confessa: “Con te mi sento sicura e me stessa”

TEMPTATION ISLAND 2024, 3A PUNTATA/ Diretta e coppie: Vittoria pronta a chiedere il falò ad Alex?

Ovviamente tale frase e soprattutto gli abbracci e la sintonia tra la ragazza e il tentatore ha fatto andare su tutte le furie: “Era proprio quello che non doveva fare, adesso mi si accende il demone” e poi ha aggiunto: “Io scavalco, faccio come a Ciro.” Luca dopo il pinnettu si è sfogato con gli altri ragazzi: “Non siamo una coppia diciamo aperta, io non le ho mai provato ad imporle o vietarle nulla.”

VITTORIA E ALEX IN CRISI A TEMPTATION ISLAND 2024/ Lui pensa a Nicole, lei crolla: "Mi fa male vedere questo"

Gaia scoppia a piangere: “Voglio altro dalla vita”, Luca flirta con le altre single

Luca di Temptation Island 2024, però, fedele al proverbio ‘predicare bene e razzolare male’ pur avendo fatto una sfuriata per aver visto i video della ragazza Gaia flirta con il single Jakub in passato l’ha tradita tre volte come gli ha fatto notare Raul: “Ma ha passato tre tradimenti, che hai da dì? Solo perché stava a parla?”. Tuttavia anche per Gaia Vimercati ci sono dei video di Luca in cui flirtava con altre single e questo ha fatto scoppiare a piangere Gaia: “Fa male perché abbiamo passato tanti anni insieme, ma ne ho passate tante e fa male perché in questi anni ne ho passate tante. Evidentemente lui non può cambiare. Mancanza totale di rispetto. Uomo folle”.Io voglio altro dalla vita perché c’è tanto altro di bello e fa male anche quando raggiungi certe consapevolezze”











© RIPRODUZIONE RISERVATA