Jane Alexander, chi è e carriera tra cinema e tv: il boom in Elisa di Rivombrosa

Jane Alexander è tra le ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo. Classe 1972 e di origini britanniche ma naturalizzata italiana, sin da giovanissima si è avvicinata al mondo del cinema inizialmente appassionandosi di doppiaggio, spinta dai genitori, e dopo aver iniziato a lavorare come modella a 16 anni ha intrapreso una lunga carriera come attrice cinematografica e televisiva.

Gianmarco Amicarelli, chi è il compagno di Jane Alexander/ "Avevo preso una sbandata, poi ci siamo ritrovati"

Al cinema ha esordito nel 1993 nel film Le donne non vogliono più di Pino Quartullo, diretta poi due anni dopo, nel 1995, da Giuseppe Tornatore in L’uomo delle stelle e nel 2007 da Simona Izzo in Tutte le donne della mia vita. In televisione ha riscontrato successo nelle fiction, raggiungendo il boom in Elisa di Rivombrosa tra il 2003 e il 2005 e ritornando nel 2007 in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Distintasi anche come conduttrice (è stata al timone di Mistero su Italia 1 per diverse edizioni tra il 2011 e il 2014), nel 2018 è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip.

Christian Schiozzi, chi è l'ex marito di Jane Alexander/ L'incontro sul set e la nascita del figlio Damiano

Jane Alexander e l’alcolismo: “Ho capito che era un problema“

Jane Alexander, oltre ad una grande carriera tra cinema e televisione, ha vissuto nel suo privato anche una durissima lotta contro l’alcolismo, tunnel nel quale è caduta per poi trovare la forza e la determinazione per uscirne. Ne parlò a cuore aperto anche nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, rivelando i dettagli di questa dipendenza: “Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi. Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema”.

Genitori di Jane Alexander: "Un forte senso di malinconia"/ "Papà era fenomenale, meraviglioso"

Ospite a Pomeriggio Cinque nel febbraio 2024, invece, ha rivelato parlando del suo problema: “Anche io come Fedez faccio uso di psicofarmaci e da quando lo faccio, sempre sotto prescrizione, sono rinata: non sono mai stata meglio. […] Ho iniziato ad assumere psicofarmaci mentre cercavo di superare la mia dipendenza dall’alcol, poiché in passato ho avuto un brutto problema di alcolismo”.