Gianmarco Amicarelli, chi è il compagno di Jane Alexander

Jane Alexander è tra le protagoniste del nuovo appuntamento televisivo con La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. La celebre attrice, ex star di Elisa di Rivombrosa, è oggi sentimentalmente legata al compagno Gianmarco Amicarelli, del quale è pazza d’amore e con cui condivide una romantica relazione ormai da circa 8 anni. Di lui sappiamo che è un musicista, compositore e speaker radiofonico; insieme hanno condotto nel 2020 il programma radiofonico Gli ex ex su Radio Rid 96.8.

La storia d’amore con il compagno Gianmarco Amicarelli è sbocciata diversi anni dopo la fine di un’altra importante relazione per Jane Alexander: quella con l’ex marito Christian Schiozzi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa nel 2003 e dal quale ha avuto un figlio di nome Damiano. Oggi l’attrice è felice al fianco del musicista: 8 anni di lunga relazione che, tuttavia, subì una brusca interruzione in un momento particolare della vita professionale e personale della donna.

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli: dalla crisi all’amore ritrovato

Nel 2018, infatti, Jane Alexander entrò nella Casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5. Nel corso della sua avventura televisiva conobbe Elia Fongaro, modello ed ex Velino di Striscia la Notizia, con il quale scoppiò la passione che fece vacillare e non poco la sua relazione con il compagno Gianmarco Amicarelli.

La relazione con il coinquilino dopo il GF Vip ebbe però breve durata e l’attrice ritornò sui suoi passi, come raccontato in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel settembre 2021: “Avevo preso una sbandata, poi ci siamo ritrovati. Ho capito che era l’uomo per me perché ho scoperto che lui mi dava tanto… è stato molto bravo a parlare con me, a spiegarmi delle cose, a dirmi che sarebbe cambiato ed in alcune cose è stato così. Poi anche io sono cambiata“.

