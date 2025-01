Christian Schiozzi, chi è l’ex marito di Jane Alexander: l’incontro sul set

Ospite oggi pomeriggio su Rai 1 nella nuova puntata de La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo, Jane Alexander si racconterà tra carriera e vita privata. La sua vita sentimentale l’ha vista in passato legata all’ex marito Christian Schiozzi, con il quale ha condiviso la medesima passione essendo lui operante nel settore della produzione cinematografica e televisiva. Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto sul set di Elisa di Rivombrosa nel 2003, di cui lei è stata una delle più celebri attrici e lui impegnato come segretario di produzione.

Ad oggi Schiozzi continuerebbe a lavorare nel mondo del cinema, dietro le quinte, ma la storia d’amore con l’attrice tramontò dopo pochi anni dall’inizio. Dopo essersi conosciuta sul set, la coppia si è innamorata e sono anche diventati genitori del figlio Damiano, nato il 10 agosto 2003; tuttavia il loro amore non ebbe lunga durata, ma ad oggi conservano un buon rapporto per il bene del bambino, oggi cresciuto e diventato ragazzo.

Jane Alexander, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2021, aveva svelato alcuni dettagli sulla storia d’amore con l’ex marito Christian Schiozzi e sulla nascita del figlio Damiano: “Ho conosciuto il mio ex sul set di Elisa di Rivombrosa. Poco dopo ho saputo che mio padre era molto malato. Ho chiesto allora a Christian se voleva avere un figlio con me, lui mi chiese perché e io gli dissi che volevo che mio padre conoscesse mio figlio prima di morire. Lui mi disse testuali parole ‘Mi sembra un ottimo motivo per fare un figlio’. Così è nato Damiano che è riuscito a conoscere suo nonno. Mio padre sarebbe morto sei mesi dopo la sua nascita”.

Oggi l’attrice è anche una mamma affettuosa e sempre presente nella vita di suo figlio. Dopo la separazione dall’ex, si è presa cura della crescita di Damiano al quale ha dedicato moltissime attenzioni e anche qualche tenera dedica sui social, come in un post Instagram di qualche anno fa: “Nessuno prima di te mi aveva fatto capire la parola Amore…”.