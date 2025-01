Jane Alexander, i problemi con l’alcolismo: “Ho chiesto aiuto”

Nel corso della sua vita, nonostante lo straordinario successo ottenuto in vari campi del mondo dello spettacolo come tv, cinema, moda ma anche radio, Jane Alexander ha dovuto fare i conti anche con problemi non trascurabili, come l’alcolismo. A parlarne, in più di un’occasione, è stata proprio lei, spiegando di essere arrivata ad un punto nel quale si è resa conto di dover chiedere aiuto.

“Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi. Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema” ha raccontato l’attrice, che solamente dopo un lungo percorso è riuscita ad uscire dalla dipendenza. Jane è stata brava a comprendere di avere un problema e a chiedere aiuto, arrivando a smettere completamente. Nessuna diminuzione, infatti, e neppure un “goccetto” nelle giornate di festa: Jane Alexander ha chiuso completamente con l’alcol e messo in un angolo la dipendenza che rischiava di rovinarle la vita.

Jane Alexander confessa: “Uso psicofarmaci sotto prescrizione medica”

Dopo essere uscita fuori dal tunnel dell’alcolismo, Jane Alexander ha cominciato a fare uso di psicofarmaci sotto prescrizione medica. A raccontarlo è stata proprio l’attrice di origini britanniche ospite di Pomeriggio Cinque: “Anche io come Fedez faccio uso di psicofarmaci e da quando lo faccio, sempre sotto prescrizione, sono rinata: non sono mai stata meglio”.

L’attrice e conduttrice, poi, ha specificato: “Ho iniziato ad assumere psicofarmaci mentre cercavo di superare la mia dipendenza dall’alcol, poiché in passato ho avuto un brutto problema di alcolismo”. Dunque, gli psicofarmaci sono stati prescritti dai medici a Jane per superare il problema della dipendenza dell’alcol che le stava rovinando la vita. Oggi Jane Alexander è pulita e non beve più per evitare di cadere in quel vortice che avrebbe potuto ucciderla.

