Chi è Jessica Michelle Serfaty, futura moglie di Leonardo Del Vecchio/ “Abbiamo detto sì!”

Leonardo Del Vecchio e Jessica Michelle Serfaty futuri sposi: la proposta in Costiera Amalfitana

Le dinamiche sentimentali dei volti noti del mondo dello spettacolo, così come di personaggi influenti dal punto di vista imprenditoriale, sono spesso e volentieri al centro delle curiosità di gossip e cronaca rosa. L’ultimo ad essere finito al centro dell’interesse è senza dubbio Leonardo De Vecchio – figlio del patron di Luxottica – che sembra essere ad un passo da una nuova esperienza nuziale. Come racconta Vanity Fair, l’imprenditore sarebbe di nuovo pronto al grande passo del matrimonio con Jessica Michelle Serfaty.

La notizia del possibile matrimonio tra Leonardo Del Vecchio e Jessica Michelle Serfaty giunge ad appena un anno di distanza da quello naufragato con Anna Castellini Baldissera. Stando a quanto riporta il portale, i due avrebbero avviato un’intensa frequentazione solo da qualche mese ma qualche giorno fa l’erede di Luxottica avrebbe deciso di rendersi protagonista di una romantica proposta di nozze. Il gesto sarebbe stato compiuto in un ristorante della Costiera Amalfitana, località dove i due si trovano da qualche giorno per le vacanze estive.

Jessica Michelle Serfaty, futura moglie di Leonardo Del Vecchio: la carriera da modella

Se sul conto di Leonardo Del Vecchio le informazioni sono più che note, alla notizia del possibile matrimonio la curiosità del web è tutta rivolta sull’identità di Jessica Michelle Serfaty, la nuova fiamma dell’imprenditore. La 31enne ha pubblicato su Instagram – come riporta Vanity Fair – una foto che non lascia spazio a dubbi. “Lui ha detto sì! Scherzo, io ho detto sì; noi abbiamo detto sì!”, questa la didascalia allo scatto che la vede tra le braccia dell’imprenditore mentre mostra il meraviglioso anello ricevuto per la proposta di matrimonio.

Stando alle informazioni riportate dal portale web, Jessica Michelle Serfaty – prossima al matrimonio con Leonardo Del Vecchio – è una modella, influencer e attrice. Il momento di maggiore fama è stato senza dubbio il 2010 con il quinto posto ottenuto ad America’s Next Top Model. Sempre Vanity Fair racconta come la 31enne abbia avuto dei trascorsi sentimentali “movimentati”. Ha compiuto il grande passo del matrimonio a soli 16 anni con Ididia Serfaty – con cui ha avuto un figlio, Roman, nel 2008 – mentre nel 2016 ha avuto una relazione con Niall Horan, ex componente dei One Direction. In passato ha avuto anche dei dissidi con il primo marito che, intervistato dal Daily Mail, l’aveva accusata di aver abbandonato lui e il figlio per trovare fortuna a Los Angeles. Tempestiva arrivò la risposta di Jessica Michelle Serfaty: “Non voglio che la gente pensi che non sono coinvolta nella vita di mio figlio Roman: gli spedisco dei libri, e me ne compro anche io una copia, così possiamo leggerli insieme su FaceTime“.











