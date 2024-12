John McCook, l’attore che il grande pubblico ricorda per il personaggio di Eric Forrester in Beautiful, è pronto a raccontarsi a cuore aperto nella nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per tutti è Eric Forrester di Beautiful, ma in realtà l’attore nato il 20 giugno 1944 ha iniziato la sua carriera grazie al ruolo di Lance Prentiss nella soap opera televisiva The Young and the Restless. Nel 1987 la consacrazione definitiva con il ruolo di Eric Forrester nella soap Beautiful che gli è valso anche il Daytime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 2022 dopo quattro nomination.

Non solo Beautiful nella sua carriera, visto che McCook è legato anche al personaggio di Lance Prentiss nella soap di successo Febbre d’amore; un ruolo che ha interpretato dal 1975 al 1980.

John McCook: non solo Eric Forrester in Beautiful

Poi nella carriera di John McCook è arrivato il ruolo di Eric Forrester in Beautiful che ricopre da tantissimi anni diventandone uno degli volti di maggior successo con Katherine Kelly Lang nei panni di Brooke Logan. Non solo, tra le varie esperienze dell’attore ricordiamo anche una serie di spettacoli teatrali e tantissime serie di successo tra cui B&B Winsor Harmon e Acapulco H.E.A.T.

Proprio l’attore ricordano il provino per il ruolo di Eric Forrester ha raccontato: la prima persona che ho incontrato è stata Katherine Kelly Lang quando abbiamo fatto il provino. Poi ho incontrato Ronn Moss”. Infine sul successo della soap ha detto: “ho amato subito l’intero concept dello show ancora prima che iniziasse. La soap opera è tutta, le storie vanno veloci. Ci sono meno storie e personaggi rispetto alle altre soap. Siamo diverse dagli altri show, e questo ci ha giovato. Stiamo ancora andando forte, e sospetto che saremo in giro per molto tempo a venire”.

