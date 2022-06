Joshua Kalman, marito Cesara Buonamici/ “Altro che wedding planner: alle nozze ho…”

CHI È JOSHUA KALMAN?

Questo pomeriggio, nel nuovo appuntamento con “Verissimo” (Canale 5, ore 16:30), in occasione della prima puntata della stagione estiva verrà riproposta l’intervista di Silvia Toffanin a Cesara Buonamici, volto noto delle reti Mediaset dato che dagli Anni Novanta la giornalista è un mezzobusto del TG5. Infatti il rotocalco in onda quest’oggi ha scelto le ospitate più importanti della stagione appena trascorsa e tra queste c’è anche quella delle 65enne originaria di Fiesole che proprio negli studi televisivi di “Verissimo” aveva parlato dell’imminente matrimonio con l’allora fidanzato Joshua Kalman, dopo quasi 25 anni di fidanzamento

Maria De Luca e Mattia Cirilli, moglie e figlio Gabriele/"Noi come Romeo e Giulietta"

Ma chi è Joshua Kalman e cosa sappiamo del medico di origini israeliane che fa coppia con Cesara Buonamici da tantissimo tempo? Figlio di genitori ebrei ungheresi e anche di un passato molto doloroso legato proprio alle drammatiche vicende dell’Olocausto, a cui sia il papà sia la mamma sono sopravvissuti. Kalman oggi ha 71 anni ed è noto non solo per la sua attività di medico ma ovviamente anche per il fatto di essere il compagno dello storico volto di Canale 5, anche se in passato la coppia si è segnalata per il contributo dato alla traduzione de “Il gelataio Tirelli, Giusto tra le Nazioni”, libro per bambini di Tamara Meir pubblicato in Italia per i tipi di Gallucci e illustrato da Yael Albert: un tema che, viste le origini di Kalman, ha visto Cesara e il suo Joshua molto coinvolti nel divulgare l’eroismo dei proprietari di questa gelateria ungherese che divenne un rifugio per gli ebrei perseguitati.

ERMAL META EMOZIONATO A DALLARENALUCIO/ "Lucio? Mai conosciuto ma quando suonai il suo piano…"

JOSHUA KALMAN, MARITO DI CESARA BUONAMICI: ASSIEME DA QUASI 25 ANNI E SENZA FIGLI MA…

Ad ogni modo, la Buonamici ha avuto di recente modo di parlare ancora di Kalman dopo il tanto atteso e fatidico sì che i due si sono scambiati a maggio nella sua Fiesole: “Lui è il più grande amore della mia vita” aveva detto, anche se all’orizzonte non parevano esserci i fiori d’arancio anche perché la coppia nel frattempo non aveva avuto figli e confessato che la vita già piaceva a loro così com’era. Poi… “Mi ha chiesto di sposarmi la prima volta molto tempo fa, ma abbiamo rimandato. Un giorno mi ha riformulato la proposta e gli ho detto subito sì in quattro e quattr’otto e ho organizzato il matrimonio” ha spiegato Cesara in una intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”. E il wedding planner? Macché: “Ho fatto tutto da sola e in allegria”.

Sangiovanni e Aitana/ "Farfalle", c'è il remix in versione spagnola: "Mariposas"

Parlando del suo Joshua, la giornalista ha invece raccontato le circostanze che li hanno portati a conoscersi e alcuni tratti del suo carattere: “I suoi genitori ungheresi scapparono in Israele quando era piccolo, ma poi ha studiato Medicina a Bologna: oggi lui è la mia roccia” ha detto la Buonamici, ricordando che il primo incontro avvenne proprio al matrimonio di una sua collega giornalista: “E da quando ci hanno presentati non ci siamo staccati più: di lui ammiro che è una persona intelligente e dotata di grande umorismo: non dice mai cose sgradevoli o scontate” ha raccontato ancora accennando alle tante feste che hanno fatto dopo le nozze e a quelle che ancora verranno. E a chi non crede alle nozze da sogno in età avanzata replica: “Sì, invece è stato un sogno: tanti amici cari e anche un matrimonio aristocratico, certo, ma pieno di gente vera e di cuore…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA