Julio Velasco è entrato già da tempo, a pieno merito, nella storia dello sport e in particolare della pallavolo. Ulteriore pregio l’impegno alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove in finale di pallavolo femminile è riuscito a regalare ai tifosi italiani una nuova brillante medaglia d’oro. Ma il suo palmarès racconta storie ancora più incredibili, impresse nella memoria degli appassionati ma soprattutto negli annali dello sport in generale.

Julio Velasco – attuale ct della nazionale femminile di pallavolo, impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024 – non può non essere identificato con l’epopea della ‘generazione di fenomeni’. Unico e irripetibile è il suo marchio di fabbrica, la sua firma, su una striscia vincente che ha reso leggendaria la nazionale di volley maschile. Sedeva lui sulla panchina quando, dal ‘90 al ‘98, la nostra nazionale è riuscita nell’impresa di vincere consecutivamente ben 3 Mondiali: 1990, 1994 e 1998.

La vita privata delle leggende dello sport di certo non passa in secondo piano e, anche per Julio Velasco, trapela qualche curiosità seppur in misura contenuta. La moglie è Roberta Bernobi; originaria di Bologna e professionalmente lontana dal contesto sportivo. Risulta difficile scandagliare la sua quotidianità, ma sappiamo che la moglie di Julio Velasco è 22 anni più giovane di lui e di professione – come riporta Tag24 – è una stimata fisioterapista.

Ma cosa sappiamo del matrimonio tra Julio Velasco e la moglie Roberta Bernobi? Il ct della nazionale femminile di pallavolo è molto discreto sul tema, ma pare che il primo incontro tra i due sia avvenuto proprio a Bologna, terra di origine della fisioterapista. Le nozze sarebbero invece state celebrate a Monte San Pietro, nel 2012, sempre in provincia della città emiliana e attuale residenza di Julio Velasco.

