Sono tanti coloro che possono essere definiti eroi dello sport, in pochi vantano invece l’etichetta di leggenda. In quest’ultima categoria un nome su tutti primeggia, ed è quello di Julio Velasco. Classe 1952, l’allenatore argentino ha scritto pagine di sport incredibili conservate negli annali della pallavolo sia maschile che femminile e ancora oggi non gli manca la voglia di stupire, emozionare e vincere.

Julio Velasco è attualmente l’allenatore della nazionale femminile italiana di pallavolo e il suo prossimo compito sarà quello di stupire e gioire alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma cosa rende leggendaria la sua storia? Tanti successi, tante gratifiche, ma una su tutti primeggia: nel corso degli anni novanta ha praticamente dominato la scena maschile di pallavolo. Come una sorta di Re Mida, ogni competizione è diventata oro ed è riuscito a vincere tutto il possibile.

Julio Velasco, il decennio leggendario con la ‘Generazione di fenomeni’ e la moglie Roberta Bernobi

Questa sera – 23 luglio 2024 – andrà in onda su Rai 2 il documentario “Generazione di Fenomeni”; ed è così che ancora oggi è riconosciuta la nazionale italiana di volley maschile degli anni novanta che in quel decennio riuscì nell’impresa di conquistare 3 volte consecutive la Coppa del Mondo. Prima nel 1990, poi nel ‘94 e ancora nel ‘98: successi che inevitabilmente portano la firma di Julio Velasco; maestro tra i maestri, commissario tecnico e allenatore brillante, lungimirante e per certi versi geniale.

Julio Velasco è un fuoriclasse della tecnica, un allenatore fuori ogni logica per quanto costruito negli anni anche oltre la celebre Generazione di Fenomeni. Ma cosa sappiamo sulla vita privata? Come riporta Donna Glamour, le informazioni in questo caso sono piuttosto carenti. Pare che l’allenatore argentino si sia sposato in Italia con la moglie Roberta Bernobi.