Tutto su Jury, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Jury è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne. Ha 38 anni, è un amante del vintage, non ama il calcio e preferisce gli sport d’acqua. Durante la presentazione al centro dello studio, rivolgendosi alle dame del parterre femminile, ha detto: “No so come sarà il mio percorso qua, ma sarò il più sincero e trasparente possibile perché non voglio prendere in giro nessuno. Se uscirò con una persona da qui, vorrà dire che avrò trovato ciò che cercavo. Non sono divorziato, non sono mai stato sposato, non ho figli e sono single ormai da un anno”.

Jury ha così cominciato a conoscere alcune dame del parterre e, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, si accomoda al centro dello studio accanto a Mario Cusitore essendo uscito con Margherita Aiello che, a sua volta, sta uscendo anche con l’ex corteggiatore di Ida Platano.

Jury tra la conoscenza con Margherita e la lite con Barbara De Santi a Uomini e Donne

Per Jury, quella in onda oggi, è stata una puntata particolare per quanto accaduto al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere è uscito con Margherita che, però, sta uscendo anche con Mario Cusitore. Il cavaliere napoletano, tuttavia, decide di chiudere ma Jury gli fa notare “gli occhi a cuoricino di Margherita”.

Nel corso della puntata, poi, il cavaliere discute animatamente con Barbara De Santi che, nervosa, si alza e lascia lo studio. “Sei stato arrogante. Quando ti calmi io entro”, sbotta Barbara mentre si dirige dietro le quinte. 2Una barzelletta”, esclama invece Jury che resta stupito dalla reazione veemente della dama. Il percorso di Jury nel parterre del trono over, dunque, comincia in modo agitato.

