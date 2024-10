Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 ottobre 2024: dove eravamo rimasti

Ed eccoci di nuovo con le tanto attese anticipazioni di Uomini e Donne di mercoledì 16 ottobre 2024! Cosa succederà nella prossima puntata del dating show di Maria De Filippi? Lo scopriremo tra poco, ma prima facciamo un passo indietro e come al solito vediamo dove eravamo rimasti e cos’è successo nello scorso episodio. La puntata si è aperta con le lacrime di Gabriele e Sabrina, che hanno pianto in studio ripensando alla loro ultima uscita. Gabriele ha confermato che Sabrina è una donna splendida dentro e fuori, che come lui ha vissuto un periodo difficile.

Si è passati poi alla tronista di Uomini e Donne, Martina, che è uscita con Ciro e Mattia: con quest’ultimo è andata molto bene, mentre con Ciro ci sono state delle incomprensioni, ma è palese che si piacciono. Finalmente abbiamo visto anche Alessio Pecorelli uscito con Genny. La loro esterna è stata criticata dai social perchè simile ad una seduta di psicoterapia. Su X si legge: “Lei non mi piace, ne’ fisicamente ne’ caratterialmente”. Sarà davvero così o è solo un impressione?

Anticipazioni Uomini e Donne 16 ottobre 2024: Francesca in esterna Gianmarco

Durante la puntata di mercoledì 16 ottobre 2024 vedremo Francesca Sorrentino che ha portato in esterna Gianmarco. La tronista aveva detto ai suoi corteggiatori di non voler essere vista come un “caso” dato che è stata molto agitata durante le prime puntate ma anzi, di aver bisogno di qualcuno che la incuriosisca e non le ricordi continuamente di essere stata ansiosa i primi tempi a Uomini e Donne. In ogni caso, con il corteggiatore Gianmarco è andata molto bene e Francesca vuole rivederlo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano poi che Michele è uscito con una corteggiatrice, Veronica, ma ancora non si sa come andrà tra loro due. Si passa poi ad una clamorosa eliminazione, quella di Amal, che ha lasciato il programma dopo essere stata eliminata sia da Michele Longobardi che da Alessio Pecorelli. A Uomini e Donne si è dunque partiti in modo definitivo con il Trono Over, che sembra presagire grandi colpi di scena con il bel caratterino di Martina e la personalità nascosta di Francesca Sorrentino. E il Trono Over? Scopriamo subito cosa succederà nella prossima puntata di Uomini e Donne!

Gemma interrompe con Fabio ma arriva un nuovo corteggiatore: anticipazioni di mercoledì 15 ottobre 2024

Passiamo alle anticipazioni di Uomini e Donne over per mercoledì 16 ottobre 2024. Si inizia con Gemma, che dopo essersi lasciata alle spalle la brutta esperienza con Valerio che finalmente ha deciso di andarsene. Stavolta Gemma lascerà a casa il nuovo corteggiatore ma deciderà di tenere un altro cavaliere che ha trascorso tanti anni in Canada. Poi è il turno di Sabrina e Gabriele, la coppia del momento a Uomini e Donne. La loro storia sta appassionando tutti!

Gabriele nella scorsa puntata si è lasciato andare ad un pianto davanti a tutti mentre Sabrina si è mostrata più innamorata che mai nonostante lo negasse. Brutte notizie però per i fan dei due amanti del Trono Over di Uomini e Donne: Gabriele deciderà di intraprendere una nuova conoscenza con Ilaria, creando scompiglio nel cuore di Sabrina. Purtroppo, secondo le anticipazioni del programma, la loro frequentazione si fermerà lì.