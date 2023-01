Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ Il primo incontro? “Avevo solo 16 anni…”

Chi è Karin Trentini? Come ha conosciuto Riccardo Fogli?

Dopo l’eliminazione immediata dal Grande Fratello Vip 2022 del cantante Riccardo Fogli (a causa di un’imprecazione e della violazione del regolamento), il popolo del web ha avuto modo di conoscere meglio sua moglie: Karin Trentini. Dopo il matrimonio con Viola Valentino e le relazioni con Patty Pravo e Stefania Brassi, l’ex cantante dei Pooh si è perdutamente innamorato di Karin Trentini, una modella di 43 anni.

Sin da piccola Karin aveva una passione per la moda e per la danza e fu proprio il ballo a portarla sotto i riflettori grazie alle esperienze televisive in varie trasmissioni Rai e Mediaset e in seguito al ruolo di attrice in uno dei film di Leonardo Pieraccioni: “Una moglie bellissima”. Il primo incontro tra Karin e Riccardo avvenne durante un concerto del cantante e lei a quel tempo aveva solo 16 anni: “I miei genitori mi portarono a forza a un suo concerto, avevo solo 16 anni e pensavo di annoiarmi, poi mi sono ricreduta. Da quel momento per anni chiedevo a mio padre di portarmi ai suoi concerti finché un giorno ormai adulta ho cominciato ad andarci da sola”. Karin durante le sue dichiarazioni ha anche raccontato che solo in seguito lei e Riccardo si sono davvero conosciuti e poi nel 2010 lui le ha chiesto di sposarlo.

Karin Trentini difende Riccardo Fogli e il web la supporta

La romantica storia d’amore tra Karin Trentini e Riccardo Fogli, otre ad essere stata coronata dal matrimonio, è stata riempita di gioia dall’arrivo della piccola Michelle. La coppia già seguita sui social, in televisione e nei giornali, ha avuto più visibilità dopo l’ingresso di Riccardo Fogli nella casa più spiata d’Italia ma soprattutto dopo la sua squalifica. Karin dopo quell’avvenimento si è mostrata indignata sui social e i suoi post sul web sono diventati molto popolari. La polemica di Karin contro il Grande Fratello Vip era iniziata con una semplice frase su Instagram: “Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose”, poi il supporto dei fan del cantante e di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo l’ha portata ad esprimersi al meglio in merito alla squalifica del marito.

In merito alla presunta imprecazione di Luca Salatino, Karin aveva scritto: “E questi stanno ancora dentro. Allora mi chiedo ma come funziona li?”. Oltre al supporto di gran parte del popolo del web, personaggi importanti come Roby Facchinetti e Dodi Battaglia hanno aggiunto di conoscere Riccardo da una vita ma di non averlo mai sentito bestemmiare. Indubbiamente lo spiacevole evento ha mostrato al web quanto la moglie di Riccardo, difendendolo a spada tratta, possa amarlo.











