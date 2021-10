Chi è Karkaz, X Factor 2021 squadra Hell Raton/ Michele Corvino, origine nome d’arte

Chi è Karazak concorrente X Factor 2o21?

A un passo dal primo live, le squadre dei giudici sono ormai formate e tra gli artisti in gara spicca Michele Corvino, conosciuto con il nome d’arte Karakaz, pronto a rispondere con la voce ai consensi ricevuti nelle varie fasi per l’ingresso al talent targato Sky X Factor 2021. Michele Corvino nasce in provincia di Chieti nel 1999 e fin da piccolo dimostra una spiccata propensione verso la musica e tutte le sue sfumature, al punto che già ad 8 anni inizia a cimentarsi nello studio della batteria con ottimi risultati. Una volta maggiorenne inizia a muovere i primi passi nell’intricato mondo della musica formando una band con la quale inizia a dimostrare e imprimere il suo stile e la sua attitudine canora. Alla prima puntata delle audizioni ha ampiamente convinto i 4 giudici del programma, guadagnandosi senza troppi indugi ben 4 “si” proponendo il suo primo singolo, “Useless”, manifesto delle caratteristiche musicali dell’artista. Accompagnato da 3 musicisti, ha conquistato pubblico e giuria con un brano già maturo, infatti già pubblicato e associato ad un videoclip.

Per i Bootcamp la scelta è stata quella di cimentarsi in una versione riarrangiata del capolavoro del celebre disc jockey Benny Benassi, “Satisfaction”, toccando le giuste corde emotive di Hell Raton al punto di guadagnarsi una sedia utile per la fase finale delle selezioni, superata con altrettanto successo. Agli Home Visit è riuscito a stupire il suo giudice in questione portando un brano dei Chemical Brothers, “Out of Control”, dimostrando ancora una volta un valore artistico di alto livello che ha portato Hell Raton ad una scelta piuttosto convinta. Una curiosità su questo artista riguarda la natura del suo nome d’arte; Karakaz è una sorta di dedica al nonno, partito giovane per il Caracas alla ricerca di fortuna e felicità.

Karazak, cosa sappiamo di Michele Corvino?

Per quanto riguarda le informazioni biografiche sul concorrente di X Factor 2021 Karakaz, sono ancora poche e frammentarie, così come le notizie riguardanti la sua vita privata; anche dando un’occhiata alle sue abitudini e condivisioni sul mondo social è difficile trovare un post in particolare che possa indicare una specifica relazione o condizione di spessore, lasciando ancora il tutto in totale riserbo. Per quanto riguarda il genere musicale proposta da questo artista, pronto a dare sfogo alla sua credibilità e creatività ai prossimi live, si potrebbe collocare nel contesto rock con sfumature aggressive, quasi tendenti all’hard rock.

La sua vera particolarità artistica risiede nella capacità di risultare moderno e fruibile nonostante uno stile alternativo e difficilmente classificabile come commerciale. Chiaramente, bisognerà attendere le prime esibizioni e il responso del pubblico per comprendere quanto possa incidere dal punto di vista delle vendite e dell’impatto nel settore discografico.

