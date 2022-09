Chi è l’attuale fidanzata di Can Yaman?/ I rumors e le dichiarazioni dell’attore…

Can Yaman, presunti flirt e Diletta Leotta

Il noto attore turco Can Yaman, a soli 32 anni è un uomo di successo internazionale ma è soprattutto uno dei volti televisivi più amati dalle donne italiane. Non è dunque un caso se tutti si chiedono spesso se sia single o meno. Come ben sappiamo il giovane attore è sempre circondato dalle donne, oltre alle fan, in cui lui si imbatte sempre con molta gentilezza e disponibilità, l’attore è stato spesso affiancato da bellissime donne turche sul set delle sue serie tv e attualmente lavora accanto a una bellissima attrice italiana: Francesca Chillemi, con cui pare avere molta complicità.

Ci sono sempre stati molti rumors in merito ai presunti flirt di Can Yaman con le colleghe ma al di là di questi, in Italia abbiamo avuto per un po’ di tempo la certezza di una bellissima e al contempo criticatissima storia d’amore, quella con la showgirl Diletta Leotta. Si dà il caso che l’attore e Diletta si siano lasciati mesi fa, dopo la fine della loro relazione, tra i due non c’è più stato un buon rapporto, tanto che ad oggi si evitano! Attualmente Can Yaman è single, nonostante le voci di un presunto flirt con l’attrice Francesca Del Fa, eppure il popolo del web lo vede già bene con un’altra donna, vediamo di chi si tratta.

Can Yaman e Francesca Chillemi, il pubblico li vuole insieme ma lui si arrabbia

Come abbiamo già detto, Can Yaman è attualmente single, una buona notizia per molte donne ma una pessima notizia per la sua collega di lavoro, che vede avanzare false ipotesi su una relazione tra lei e l’attore. La donna di cui parliamo è Francesca Chillaci. L’attrice insieme a Can si sta preparando per l’uscita di una nuova serie tv: “Viola come il mare”, in cui i due vestiranno i panni di due colleghi di lavoro che si innamorano. Durante il Festival di Venezia però, qualcosa è andato storto.

I due si erano mostrati molto complici davanti ai giornalisti, sguardi, risate e molta chimica e i fan della coppia hanno subito avanzato supposizioni, nonostante l’attrice sia felicemente sposata e abbia anche una figlia. Il peggio è arrivato quando sul red carpet di Venezia, alcuni giornalisti hanno suggerito ai due di baciarsi. Davanti a quella richiesta e all’imbarazzo dell’attrice, Can Yaman si è molto arrabbiato e ha dichiarato: “Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”.











