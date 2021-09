Chi è la fidanzata di Ludovico Tersigni?/ Ragazza dai capelli castani ‘senza nome’

Ludovico Tersigni ha una fidanzata, ma chi è? E’ mistero assoluto sulla giovane ragazza che fa battere il cuore al nuovo conduttore di X Factor 15, il talent show musicale in partenza su Sky Uno. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan c’è tanta curiosità per il debutto dell’attore di tante serie di successo come “Skam”, “Summertime” e “Tutto può succedere”. Con il debutto da conduttore si sono accesi i riflettori anche sulla vita privata del giovanissimo attore che è pronto a questa nuova straordinaria avventura che lo vedrà al timone di uno dei programmi musicale più seguiti della tv.

Nelle inediti vesti di conduttore, Tersigni è la novità più importante di questa quindicesima edizione che vede confermatissimi nei ruoli di giudici Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che però quest’anno non dovranno scegliere alcuna categoria, visto che il format ha deciso di non inserire alcuna classificazione. La sola regola è la selezione da parte dei giudici di un duo o un gruppo per il proprio team.

Chi è la fidanzata di Ludovico Tersigni?

Ma chi è la fidanzata di Ludovico Tersigni? L’attore amatissimo dalle fan grazie alla partecipazione a serie cult Netflix come Skam Italia e Summertime è molto seguito dal pubblico femminile che è letteralmente impazzito nello scoprire che ha il cuore già impegnato. In tantissime, infatti, si domandano chi è la fortunata che ha conquistato il cuore dell’aitante attore italiano. A rivelare l’indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donne che ha pubblicato alcuni scatti in cui si vedere Tersigni in compagnia di una bella ragazza dai capelli di castani. Chi è?

Le foto hanno immancabilmente fatto scattare il gossip e la curiosità. In tantissimi, infatti, si chiedono chi è la fidanzata di Ludovico Tersigni? Non è dato saperlo, visto che l’attore non ha rivelato nulla sulla sua vita privata e tantomeno sul nome della fortunata. Non resta che attendere ulteriori notizie su di lei: l’unica cosa certa è che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo.



