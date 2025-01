Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata? Il cantante de Il Volo ha confermato la presenza di una nuova donna nella sua vita. Di chi si tratta? Tutto tace sulla vita privata e sentimentale della voce italiana che in passato aveva confessato di essere felicemente innamorato di Eleonora Venturini Storaro, nipote di Vittorio Storaro. Una lunga relazione durata all’incirca tre anni che è stata sicuramente importante per entrambi, anche se all’improvviso i due si sono lasciati. Una indiscrezione trapelata e confermato dopo diverso tempo dai diretti interessati e in particolare da Eleonora che sui social network ha precisato: “la storia sentimentale tra me e Gianluca si è conclusa 4 mesi fa per motivi che non c’entrano nulla con le nostre rispettive attività professionali”.

Non è dato sapere di più, ma sta di fatto che Gianluca Ginoble diversi mesi dopo è uscito allo scoperto pubblicando una serie di scatti sulla sua pagina Instagram in compagnia di una nuova fidanzata. Le foto hanno incuriosito i fan (e non solo) e in tantissimi si sono chiesti: chi è la nuova fidanzata di Gianluca de Il Volo?

Gianluca Ginoble ha una fidanzata? Le parole del cantante de Il Volo

Dopo le foto di “coppia” pubblicate da Gianluca Ginoble su Instagram, il cantante de Il Volo ha confermato la presenza di una nuova fidanzata nella sua vita. In realtà i due erano stati già precedentemente paparazzati dal settimanale Novella2000 in atteggiamenti intimi e complici su una bellissima spiaggia della Grecia. Poco dopo il cantante ha deciso di annunciare la sua nuova relazione con tanto di foto accompagnate da una semplicissima descrizione.

“Una piccola pausa dal mondo” sono state le parole di Gianluca che ha poi postato una serie di scatti tra cui alcuni in compagnia di questa misteriosa ragazza che dovrebbe chiamarsi Claudia. Non è dato sapere di più se non quello che Gianluca ha volontariamente raccontato a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo: “le cose sono cambiate. Credo che sia davvero importante, prima di prendere qualsiasi decisione, di lavorare su se stessi, sull’amor proprio. In questo momento sono molto felice e sto amando”.

