Chi è Lamine Yamal, giocatore 16enne del Barcellona/ L’esordio a 15 anni e 9 mesi per il nuovo Messi!

Lamine Yamal, talento del Barcellona e del calcio spagnolo, i colori blaugrana ce li ha nel sangue e nel destino. Nato a Esplugues de Llobregat, a pochi chilometri dal Camp Nou, il classe 2007 ha origine marocchina da parte del papà guineane da parte della mamma. Cresciuto nel vivaio del club catalano, è stato aggiunto alla squadra Juvenil A nella stagione 2022-2023: nel settembre 2022 il tecnico del Barcellona Xavi lo ha convocato per una serie di allenamenti con la prima squadra assieme ad altri giovani. Yamal ha esordito ufficialmente in prima squadra il 29 aprile 2023, sostituendo Gavi nella gara vinta per 4-0 sul Real Betis, diventando più giovane debuttante del Barcellona, all’età di 15 anni, 9 mesi e 16 giorni.

Il suo primo titolo in blaugrana è arrivato il 14 maggio 2023 con la Liga conquistata dalla prima squadra, della quale lui ha fatto parte nonostante la giovane età. Yamal ha giocato per la prima volta da titolare il 20 agosto 2023, all’età di 16 anni e 38 giorni, nella gara vinta per 2-0 contro il Cadiz all’Estadi Olimpic Lluís Companys, divenendo il giocatore più giovane ad aver esordito da titolare per il Barcellona in tutta la storia de La Liga. Il 2 ottobre ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, con l’aggiunta di una clausola rescissoria di un miliardo di euro. Due giorni dopo, ha esordito nel match di Champions contro il Porto da titolare, diventando il più giovane a debuttare nella storia della competizione europea.

Chi è Lamine Yamal: caratteristiche tecniche del talento blaugrana

L’exploit di Lamine Yamal gli è valso non pochi paragoni con Lionel Messi, bandiera del club. Xavi, tecnico del Barcellona, commentando proprio tali voci ha sottolineato: “Questi paragoni non gli giovano. È vero che essendo un mancino dà l’impressione che abbia sprazzi di Messi, ma quel paragone è bello perché è il migliore giocatore della storia”. Nonostante i paragoni azzardati, il calcio europeo si è presto accorto di Lamine Yamal. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli, valida per gli ottavi della competizioni, il tecnico azzurro Calzona ha affermato: “Lamine Yamal ha le qualità in futuro per diventare tra i migliori al mondo, senza dubbio. Ha 17 anni ma sembra già un veterano, se non si perde per strada può diventare un top player a livello mondiale”.

Lamine Yamal, uno dei talenti più puri prodotti negli ultimi anni dal settore giovanile del Barcellona, è un’ala destra di piede mancino. Nel 4-3-3 blaugrana gioca largo sulla fascia: è molto bravo a rientrare sul sinistro per concludere verso la porta o per cercare compagni al centro dell’aria. Il 16enne preferisce giocare sull’esterno piuttosto che in zona centrale del campo. Tra le sue migliori caratteristiche, il tiro dalla distanza e la visione di gioco, oltre che l’intelligenza tattica.











