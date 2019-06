Chi è l’avversario dell’Italia agli ottavi?/ Cina o Nigeria nel destino (Mondiali Femminili)

Chi sarà l’avversario dell’Italia agli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019? Le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta vincendo il Gruppo C davanti ad Australia e Brasile. A dire il vero tutte e tre le squadre avevano chiuso a sei punti, ma le azzurre erano quelle con a migliore differenza reti. Ora dovremo dunque vedere quale sarà il prossimo avversario di una squadra che fino a questo momento ha stupito tutti. Le ragazze di Milena Bertolini non meritavano di perdere nell’ultima gara contro il Brasile dopo le vittorie con Australia e Giamaica. La sfida con la nazionale carioca è stata condizionata da un calcio di rigore incomprensibile fischiata per un contatto spalla contro spalla della Linari. Nonostante questo la squadra non ha sfigurato, giocando una grande partita e sfiorando proprio nei minuti finali per due volte il gol del pareggio.

Italia agli ottavi: l’avversario potrebbe essere Cina o Nigeria. Sono loro le favorite

Cina e Nigeria sono le favorite per diventare l‘avversario dell’Italia agli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. Al momento non sappiamo ancora chi sarà l’avversario perché devono ancora definirsi gli ultimi risultati degli altri gironi. Sicuramente affronteremo una terza con al momento la Cina e la Nigeria appunto favorite. Non c’è da escludere poi il Cile che con un’eventuale vittoria importante contro la Thailandia potrebbe prendersi un posto tra le migliori terze di questa fase a gironi. Esistono, seppur minime, possibilità che l’avversario dell’Italia possa essere proprio la Thailandia che però al momento sembra spacciata per la differenza reti. Dovremo dunque aspettare per scoprire non solo il nostro avversario, ma anche quando si giocheranno gli ottavi di finale.

