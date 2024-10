Helena Prestes e la fine della storia con Carlo Motta

Helena Prestes ha davvero il cuore libero? Nella casa del Grande Fratello 2024, la modella brasiliana si sta legando sempre di più a Lorenzo Spolverato al punto da aver parlato d’amore con Luca Calvani che, però, l’ha esortata a valutare bene la situazione convinto che il suo possa essere più che altro un bisogno d’affetto. Una convinzione che ha anche Shaila Gatta che, dopo aver consolato l’amica e averla fatta sfogare anche sulla relazione finita con Carlo Motta, è sicura che Helena debba ancora metabolizzare la fine di quella storia in cui aveva creduto. Nonostante non sia più il fidanzato di Helena, Carlo Motta rappresenta una presenza costante nella vita della modella che, anche nella casa, si è spesso lasciata andare a momenti malinconici ascoltando anche una canzone.

Della fine della loro storia, Carlo Motta ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage in cui ha spiegato i motivi dell’addio. “È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica. Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere”.

Helena Prestes: nuovo amore dopo Carlo Motta?

Dopo Carlo Motta, secondo quanto ha raccontato Alberto De Pipis nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2024, Helena Prestes avrebbe avuto un nuovo amore. Stando al racconto di De Pisis che ha spiegato di essere amico di Helena e di averla sentita prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello 2024 per darle qualche consiglio, Helena avrebbe trascorso l’estate insieme ad un ragazzo di origine belga con cui si sarebbe concessa anche una vacanza a Mykonos.

Un racconto di cui Signorini potrebbe chiedere conto alla stessa Helena che, varcando la famosa porta rossa, ha sempre dichiarato di essere single. L’ex di cui ha parlato nella casa, dunque, sarà questo misterioso ragazzo arrivato dopo la fine della storia con Carlo Motta?

