Helena Prestes e l’indiscrezione sul presunto fidanzato fuori dal Grande fratello 2024

Helena Prestes ha un fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello 2024? A poche ore dalla nuova puntata del reality show durante la quale Signorini proverà a fare chiarezza sul rapporto tra la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato, a Pomeriggio 5, scoppia la bomba sul futuro sentimentale di Helena. Come ogni lunedì, Myrta Merlino, nella seconda parte della puntata trasmessa oggi, 7 ottobre, ha parlato anche del Grande Fratello soffermandosi sulle coppie che potrebbero nascere nella casa e che, questa sera, saranno le protagoniste di un lungo blocco.

In studio, insieme ad Alessandro Cecchi Paone e Vladimir Luxuria, come opinionista, c’era anche Alberto De Pisis che, dopo aver raccontato di conoscere bene non solo Helena, ma anche Shaila Gatta, ha ammesso di aver cominciato a guardare il reality come è solito fare ogni anno e di essere rimasto sorpreso dall’atteggiamento di Helena con Lorenzo Spolverato. Il motivo? La presenza di un fidanzato della Prestes.

Alberto De Pisis e il gossip su Helena Prestes

“Io sapevo che Helena era fidanzata con un ragazzo bellissimo di origine belga che vive fra Europa e New York. Sono molto diffidente da quando i ragazzi che entrano mirano subito a farsi una coppia. Forse vogliono accaparrarsi delle fanpage e assicurarsi dei blocchi in puntata. Helena l’ho sentita, mi ha chiamata perché io ho fatto 197 giorni dentro la Casa del Grande Fratello. Quando mi ha chiamato era col fidanzato a Mykonos a kitesurf perché era fine agosto”.

Con queste parole, Alberto De Pisis ha lanciato una vera bomba su Helena Prestes che, questa sera, potrebbe scoprire cosa ha detto di lei l’amico a Pomeriggio 5. Nella casa, nel frattempo, la Prestes continua a vivere momenti malinconici soprattutto a causa del suo rapporto con Lorenzo Spolverato che, stando di essere frainteso, ha deciso di alzare un muro e prendere le distanze da lei.

