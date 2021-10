Chi è Lorenzo Sena de Il Collegio 6/ “Non provo emozioni, voglio diventare imprenditore e fare soldi”

Chi è Lorenzo Sena, concorrente de Il Collegio 6

Lorenzo Sena sarà tra i protagonisti dell’avventura de Il Collegio 6 che riprende il suo consueto spazio in prima serata su Rai 2 oggi, 26 ottobre 2021. Nato a Viareggio, 14 anni, Lorenzo ha un volto che ricorda i putti nei dipinti del ‘500. Ha un’animo sicuro e poco emotivo. Pensa in modo ambizioso al proprio futuro dove si immagina, senza remore, un uomo di successo. Magari un imprenditore al comando di un’azienda con un fatturato importante. Non prova vergogna, anzi, sembra quasi che nulla possa scalfirlo.

È la madre stessa a definirlo “rettile” dal momento che il ragazzo tiene tutte le emozioni dentro di sé. Non passa davvero inosservato questo futuro allievo, lo sguardo sembra adulto, ma le movenze nascondono le caratteristiche tipiche della sua giovane età. I genitori sperano che questa esperienza possa far riaffiorare quel fanciullo che l’adolescenza, come spesso accade, sembra aver cancellato.

Lorenzo Sena saprà commuoversi a Il Collegio 6? La mamma lo spera…

Lorenzo Sena è un ragazzo decisamente eclettico, passa dal suonare virtuosamente il pianoforte, a cavalcare con maestria le onde del mare con il suo amato surf. Il surfing e lo skating, sono infatti la sua passione. Dal punto di vista dei social, Lorenzo è molto discreto. Il suo profilo Instagram è praticamente vuoto. Vanta solo 63 follower. In un mondo sempre più virtuale, la sua concretezza, lo rende quasi unico, un esempio per i giovani in questo particolare momento storico così esageratamente informatizzato.

Ma da qualche giorno, è spuntato un nuovo profilo: “lebimbedilorenzosena“. Un gruppo di sole 7 fan che, sicuramente, andrà incrementandosi, durante la partecipazione del ragazzo al programma. Sappiamo comunque, che lui, ai social, preferisce lo sport. Siamo certi che questo angelo dal cuore di ghiaccio, saprà inaspettatamente, emozionarci.

Video presentazione di Lorenzo Sena





