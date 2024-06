Chi è Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ “Lui è un ragazzo affettuoso, straordinario…”

Ornella Vanoni è senza dubbio tra le voci più riconoscibili della musica italiana; artista immensa che vanta il merito di essere considerata tra le più grandi cantautrici e interpreti del settore. La sua carriera sarebbe impossibile da ridurre in poche righe; buona parte delle curiosità e dei tratti salienti sono ampiamente noti agli appassionati. In questo caso ci concentreremo sulla vita privata della cantante e soprattutto su Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni.

La storia d’amore tra Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni inizia sul finire degli anni sessanta, suggellata poco dopo dal grande passo del matrimonio. 12 anni intensi, importanti, impreziositi proprio dalla nascita del figlio Cristiano Ardenzi. Nel tempo è sempre stato difficile reperire informazioni sul suo conto; grande discrezione da parte sua ma anche dalla madre che ha sempre cercato di tutelare il figlio dalle ingerenze mediatiche e di gossip.

Ornella Vanoni e il legame con suo figlio Cristiano Ardenzi: “Abbiamo ricostruito un rapporto critico…”

Sono rare le volte in cui Ornella Vanoni ha parlato pubblicamente di suo figlio Cristiano Ardenzi; un’occasione toccante risale alla scomparsa dell’ex marito Lucio Ardenzi nel 2002. La cantante pubblicò infatti una lettera sul Corriere della Sera dove, seppur con poche parole, mise in evidenza il grande amore per suo figlio. “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo; quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”. In passato si è parlato anche di un possibile rapporto turbolento tra Ornella Vanoni e suo figlio Cristiano Ardenzi dato che, in un’intervista rilasciata in passato per Il Mattino, asserì: “Abbiamo ricostruito un rapporto critico; lui è un ragazzo affettuoso, un marito esemplare e anche un padre straordinario”.











