CHI E’ LUCIO PRESTA, MARITO PAOLA PEREGO/ “Il nostro amore non è speciale, ma non riusciamo a stare lontani”

Paola Perego e suo marito Lucio Presta: “Durante la malattia non mi ha mai lasciata sola…”

Paola Perego ha regalato emozioni forti oggi a Verissimo; la conduttrice ha parlato del calvario della malattia e non poteva non fare un collegamento al rapporto con suo marito Lucio Presta, sempre al suo fianco e amore di un’intera vita. “Stiamo insieme da 26 anni, una vita… Durante la mia malattia è stato molto bravo perchè lui è veramente accudente, gli amici mi dicevano che stava peggio di me perchè si sentiva impotente sapendo del mio cancro. Non mi ha lasciata sola un attimo, ha dormito anche con me in clinica, sono però sicura che sia stato peggio di me… “.

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Paola Perego è entrata nel merito del suo rapporto con suo marito Lucio Presta, sottolineando come sia felice di non avere un rapporto da ‘famiglia del Mulino Bianco’. “Come definirei il nostro amore? Io non credo che sia speciale, penso sia come ce ne sono tanti; quelli dove litighi, come tutti i rapporti lunghi con luci ma anche ombre, non credo nei rapporti dove non si litiga. Abbiamo due caratteri forti e siamo tanto diversi, ma facciamo fatica a stare lontani, siamo ormai l’uno il punto di riferimento dell’altro. C’è tanto rispetto e tanto amore con tutte le difficoltà che riguardano un rapporto lungo”. (agg. Valerio Beck)

Lucio Presta, marito di Paola Perego

Paola Perego è senza dubbio tra i volti più amati e noti del panorama televisivo; la conduttrice ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a ridosso degli anni ‘80 per diventarne oggi un vero e proprio pilastro. Un’esperienza sotto i riflettori così longeva non poteva che accendere interesse anche in relazione alla sua vita privata, condivise all’insegna dell’amore con suo marito Lucio Presta.

Lucio Presta – marito di Paola Perego – vive il mondo dello spettacolo in maniera più defilata ma non per questo non vanta un ruolo di particolare rilievo. Parliamo infatti di un manager e imprenditore di assoluto valore e che rappresenta alcuni nomi altisonanti del mondo dello spettacolo. Da Roberto Benigni a Paolo Bonolis, passando per Barbara D’Urso, Amadeus e Antonella Clerici.

Paola Perego e il sostegno di suo marito Lucio Presta durante la malattia

Nel merito della liaison tra Paola Perego e Lucio Presta, parliamo di un rapporto più che ventennale. I due pare si siano conosciuti verso il finire degli anni novanta per coronare le nozze diversi anni dopo, precisamente nel 2011. Sono dunque passati più di dieci anni dal matrimonio tra i due e l’amore nel corso del tempo sembra essersi ulteriormente fortificato, immune da ingerenze e speculazioni di gossip.

Paola Perego e suo marito Lucio Presta non hanno mai amato l’ostentazione; motivo per cui si mostrano sempre poco ai media e le dichiarazioni che raccontano il loro amore sono cosa piuttosto rara. Tale circostanza non è però da considerare negativa, anzi; è segno di come il loro unico obiettivo sia quello di vivere il proprio rapporto senza disturbi e fastidi esterni. Tra l’altro, di recente la conduttrice aveva anche raccontato di come suo marito Lucio Presta sia stato una spalla fondamentale negli anni in cui ha dovuto lottare contro gli attacchi di panico.

