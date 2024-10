Ha di recente compiuto 80 anni e buona parte della sua vita può essere senza dubbio associata alla storia della tv. In qualità di autore, ha sfornato e partecipato ad alcune delle trasmissioni di maggior successo: stiamo parlando di Ludovico Peregrini, noto come ‘Signor No’ e protagonista di una carriera scandita da sodalizi e collaborazioni con alcuni dei volti più influenti dello spettacolo italiano, da Mike Bongiorno a Pippo Baudo.

Come anticipato, in qualità di autore si sprecano le trasmissioni iconiche che portano la firma o la collaborazione di Ludovico Peregrini. Da ‘Telemike’ con appunto il compianto Mike Bongiorno a Chi vuol essere milionario; passando per Scommettiamo?, Bravo Bravissimo e La ruota della fortuna. Insomma, non esisteva quiz di successo se non c’era il ‘Signor No’. Una carriera illustre per Ludovico Peregrini che ha condiviso la scena con alcuni dei monumenti del piccolo schermo.

Ludovico Peregrini, chi è la moglie Monique: “E’ austera, rocciosa…”

“Pippo Baudo era viscerale, impulsivo, uno sempre inquieto che ti chiamava pure alle due di notte. Mike Bongiorno era molto più controllato, anche se era un ritardatario cronico”. Queste le parole di Ludovico Peregrini in una recente intervista per il Corriere della Sera dove appunto ha ripercorso gli incroci con Pippo Baudo e Mike Bongiorno, soffermandosi in particolare sul rapporto con quest’ultimo. “Se ci frequentavamo? Lui era un notturno, io no; stesso discorso per il suo essere sportivo. Poi lui non amava dare confidenze…”.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Ludovico Peregrini, alias il ‘Signor No’? L’autore televisivo è sempre stato molto riservato a proposito della sua vita privata ma sappiamo che da diversi anni è legato a sua moglie Monique. Sempre nell’intervista per il Corriere della Sera ha offerto a tal proposito un breve accenno. “A chi non so dire ‘no’? Mia moglie Monique è bretone e dunque è rocciosa, austera. A lei è difficilissimo di di ‘no’”.