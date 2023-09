Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ “L’abito lo hai indossato, le foto le abbiamo…”

Chi è Luigi Punzo?

Luigi Punzo è il fidanzato della showgirl e dottoressa dell’Eredità Samira Lui. Luigi Punzo ha 26 anni ed è un affascinante modello che lavora anche come Luxury Concierge e offre servizi Vip in yatch privati e lussuose ville a Formentera, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, St.Tropez, Milano e Capri.

Luigi proprio per il suo lavoro è molto conosciuto tra i Vip del mondo dello spettacolo e tra gli influencer, pur non lavorando sotto i riflettori come la fidanzata. Luigi Punzo è un ragazzo che ha molti valori, ama la natura e la famiglia ma non teme di ostentare la sua ricchezza e al contrario, come si evince dal suo profilo Instagram che conta più di 9mila followers, è sempre pronto a divertirsi e far festa. Luigi Punzo e la futura gieffina Samira Lui si sono conosciuti su un set fotografico, entrambi posavano come modelli per abiti da sposa e pare che in quel momento sia scattata la scintilla. Caratterialmente i due giovani sono simili, amano la moda e il divertimento ma al contempo sono molto rispettosi del loro amore che sembra essere molto forte e predisposto per dei progetti futuri seri.

Giorgia Venturini e Samira Lui al Grande Fratello Vip 8?/ Spuntano nuovi nomi per il cast

La storia d’amore tra Luigi Punzo e Samira Lui

La storia d’amore tra Luigi Punzo e Samira Lui procede a gonfie vele, dopo il set fotografico con gli abiti da sposa, il modello su Instagram ha pubblicato alcuni scatti scrivendo: “L’abito lo hai indossato, le foto le abbiamo fatte…secondo me stamm appost accussì”.

Samira Lui, prof. de L’Eredità/ La confessione “Non ho mai conosciuto mio padre…”

La showgirl invece, in un post Instagram per il compleanno del fidanzato ha scritto: “Sei stato, sei e sarai sempre il mio compagno di vita. Ti auguro il meglio dalla vita. Ti amo”. Entrambi sui social fanno capire quanto siano serie le loro intenzioni e quanto si amino eppure il percorso che Samira sta per intraprendere, quello al Grande Fratello, li terrà separati per mesi. Durante la permanenza della showgirl all’interno della casa, il loro amore potrebbe notevolmente aumentare regalandoci momenti romantici e indimenticabili sorprese ma si sa, la vita è inaspettata e tra le tensioni che scaturiscono all’interno della casa più spiata d’Italia e il divertimento all’esterno, mai dire mai! Al momento comunque Samira Lui sembra innamoratissima e felice del percorso televisivo che sta per intraprendere, sicuramente anche il fidanzato sarà molto contento dato che il sogno della showgirl è quello di diventare un’attrice affermata.

Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Chi è la dolce metà della "docente" de l'Eredità

© RIPRODUZIONE RISERVATA