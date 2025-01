Mal, chi è e carriera di Paul Bradley Couling: il successo con i The Primitives

Dai The Primitives alla carriera da solista, Mal ha riscosso un grande successo in carriera soprattutto con una delle sue più iconiche canzoni: Furia. La sua storia artistica parte però dal Galles, sua terra d’origine, dove è nato nel 1944 come Paul Bradley Couling; è questo infatti il suo vero nome, prima di assumere il nome d’arte con cui oggi tutti lo conosciamo. Di origini britanniche e naturalizzato italiano, Mal comincia la sua carriera nella musica negli anni ’60 utilizzando lo pseudonimo Mal Ryder ed esibendosi in patria con la sua band di allora, The Meteors.

Renata, chi è la compagna di Mal e i figli Kevin Paul e Karen Art/ "L'ho incontrata durante una serata..."

Successivamente è passato agli Spirits, con cui ottiene il suo primo contratto discografico, ma dopo lo scioglimento del gruppo viene inserito nell’organico dei The Primitives, la formazione con cui ha raggiunto il grande successo. Durante un’esibizione a Londra viene notato da Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, i quali propongono al gruppo alcuni spettacoli al Piper di Roma, uno dei club più in voga all’epoca; fu così che Mal e The Primitives avviarono la loro carriera in Italia, a partire dal 1965.

The Primitives, chi sono e formazione attuale/ Mal sulla recente reunion della band: "Li ho riformati!"

Mal, dal Festival di Sanremo al grande successo di Furia

Con il trascorrere degli anni, Mal ottiene un successo crescente con i The Primitives e diventa presto un’icona musicale. Per questo decise successivamente di avviare una carriera da solista, portando al successo alcuni brani come Bambolina del 1967 e Tu sei bella come sei, presentata al Festival di Sanremo nel 1969.

Parallelamente avvia una carriera di attore per il cinema, la tv e per i fotoromanzi, ma non abbandona mai la musica e, anzi, torna a Sanremo nel 1970 con Sole pioggia e vento e nel 1971 con Non dimenticarti di me assieme ai Nomadi. Ma è negli anni successivi che ottiene il vero successo, nel 1975 con la reinterpretazione di Parlami d’amore Mariù e soprattutto nel 1977 con Furia, canzone sigla della serie di telefilm dedicati al mitico “cavallo del West”. Dopo il boom di quegli anni continua a produrre musica, pur non eguagliando i precedenti successi ma rimanendo attivo sino ad oggi.