Chi è Marc Martel, il cantante che dà la voce a Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody/ “Vita cambiata..

Marc Martel, chi è l’artista che dà la voce a Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody

Marc Martel è l’uomo che dà la voce a Rami Malek che nel film Bohemian Rhapsody interpreta Freddie Mercury. A cantare i brani dei Queen è proprio Marc Martel che, con la sua voce, ha omaggiato la memoria di Freddie Mercury. La partecipazione ad un film che ha avuto un successo mondiale ha totalmente stravolto di Marc Martel che, da giovane artista, ha ricevuto importanti riconoscimenti. Classe 1976, Marc Martel è un cantante canadese. La passione per la musica lo porta a fondare, insieme ad un amico, una rock band cristiana i Downhere.

Nel 2033,. il gruppo firma il primo contratto con la World Records. Con l’ingresso nella tribute band ufficiale dei Queen arriva il successo da solista e la consacrazione arriva quando viene scelto per cantare nel film Bohemian Rhapsody.

Le parole di Marc Martel

Essere scelto per cantare le canzone dei Queen in Bohemian Rhapsody è stata una grande occasione che Marc Martel ha saputo sfruttare come ha raccotnato lui stesso in un’intervista rilasciata a SiriusXM. “Ho suonato in una rock band cristiana per circa 13 anni – ha raccontato – sin da quando abbiamo iniziato, nel 2001, dopo ogni nostro concerto gli spettatori venivano da me e mi dicevano ‘lo sai chi sembri quando canti?’”.

“Io ho pensato che avrebbe potuto essere solo una cosa divertente al karaoke ma poi nel 2011 Roger Taylor ha deciso che avrebbe dato vita alla tribute band degli stessi Queen. Io l’ho saputo da un amico e ho subito pensato ‘Perché no? Così ho fatto un provino, il cui video è poi diventato virale. E da allora ho iniziato a interpretare le canzoni dei Queen. La prima volta che ho cantato davanti a lui sul suo volto è apparsa una strana espressione, lui amava tantissimo Freddie e non deve essere stato facile per lui ascoltare la mia voce”.











