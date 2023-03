Chi è Marco Moraci, marito di Veronica Maya/ I tre figli della conduttrice

Veronica Maya e Marco Moraci, l’aneddoto della “tripla” cerimonia nuziale

Veronica Maya – pseudonimo di Veronica Russo – è tra le conduttrici italiane forse più trasformiste del settore; dal mondo dello sport all’approfondimento culinario, passando per i classici talk show. Il suo ruolo sul piccolo schermo è da anni apprezzato per il valore delle sue abilità come presentatrice e intrattenitrice. Sobrietà, empatia e magnetismo; sono solo alcune delle peculiarità ascrivibili all’attività professionale di Veronica Maya, caratteristiche che l’avranno certamente aiutata anche nella vita sentimentale.

Per quanto sia molto restia nell’aprirsi in merito alla sua vita privata e sentimentale, è nota la relazione di Veronica Maya con Marco Moraci; uniti dal sacro vincolo del matrimonio dallo scorso 2019. La particolarità di questa data non riguarda unicamente la solennità dell’unione, bensì per il fatto di essere stata la terza celebrazione del loro amore. Pare infatti che Veronica Maya e Marco Moraci si siano sposati ben 3 volte: la prima ai Caraibi, seguita dal rito civile e infine quello religioso di 4 anni fa.

Veronica Mata e Marco Moraci, un amore suggellato dai figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora

Dall’amore tra Veronica Maya e Marco Moraci sono arrivati ben 3 figli, tutti ancora piuttosto piccoli. Il primi due figli, Riccardo Filippo e Tancredi Francesco, hanno solo un anno di differenza – nati rispettivamente nel 2012 e 2013 – mentre l’ultima arrivata è la piccola Katia Eleonora (nata nel 2016). Come anticipato, oltre ad occasionali condivisioni social da parte della conduttrice, i due vivono la bellezza dell’amore reciproco lontano dalle chiacchiere di gossip tutelando con massima attenzione la privacy del rapporto.

Sul conto di Marco Moraci sono dunque poche le informazioni deducibili e presenti in rete; le poche tracce riguardano principalmente la sua attività professionale. Il marito di Veronica Maya è infatti uno stimato chirurgo plastico con un curriculum tanto ricco quanto di valore. Dall’attività come docente allo studio privato, Marco Moraci conduce con fierezza la sua attività presso la MM Clinic di Napoli oltre ad altri impegni correlati al suo campo di formazione.











