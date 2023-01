Chi è Maria Legrottaglie mamma di Sarah Altobello/ Ospite al Grande fratello vip?

Maria Legrottaglie, la mamma di Sarah Altobello: la possibile sorpresa per la figlia e l’aneddoto sulla nascita

L’attuale edizione de Il Grande Fratello Vip vede spiccare tra i protagonisti Sarah Altobello, che presto potrebbe ricevere una sorpresa davvero emozionante. Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, alle 21.30 su Canale 5, non è da escludere l’ingresso della casa di Maria Legrottaglie, madre della protagonista. La donna è stata già ospitata in diversi salotti televisivi ai tempi de L’Isola dei famosi, altro reality dove ha gareggiato Sarah Altobello.

Sarah Altobello, il 'fidanzato' manager Tony Toscano si dichiara/ "Sposarla? Deve scegliere lei…"

Maria Legrottaglie, anche conosciuta come Mariolina, è la madre di Sarah Altobello, concorrente e protagonista nella casa del Grande Fratello Vip. La donna, dopo alcune resistenze in passato verso il percorso artistico della figlia, è oggi un elemento di supporto fondamentale per la Altobello. Il forte legame tra madre è figlia è avvalorato da un racconto di Mariolina, fatto ai tempi della partecipazione a L’Isola dei famosi di Sarah Altobello. “I dottori mi dissero che la gravidanza era a rischio, ma io non ascoltai nessuno”, ha spiegato la donna al settimanale Grand Hotel.

Sarah Altobello piange per Attilio: "Nikita mi ferisce e tu la baci?"/ Lui "Quando ero nella merd* c'era lei"

Maria Legrottaglie, da pomeriggio 5 al possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

Nel corso degli ultimi anni, Maria Legrottaglie ha spesso seguito e supportato la figlia Sarah Altobello nel corso delle varie esperienze televisive, in particolare quando si tratta di reality. Prima del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha infatti trionfato nel corso dell’edizione 2019 de L’Isola dei famosi, con Mariolina più volte intervenuta nei vari salotti televisivi per offrire racconti e parole di elogio per sua figlia.

Molti ricorderanno l’intervento di Maria Legrottaglie a Pomeriggio 5. Chiamata in cabina rossa da Barbara D’urso, la madre di Sarah Altobello parlò della bellezza e felicità nell’abbracciare la figlia una volta terminata l’esperienza. Inoltre, non risparmiò parole di elogio: “E’ stato un riscatto morale. Una soddisfazione anche per mio marito. Il riferimento era dunque alle presunte opposizioni paterne rispetto al cammino televisivo di Sarah Altobello. In vista della prossima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Legrottaglie potrebbe invece varcare la porta rossa per una incredibile sorpresa per Sarah. La conduttrice attende con ansia la possibilità di poter rivedere la madre, come più volte dichiarato anche nel corso dei vari confessionali. La produzione del Grande Fratello accoglierà il desiderio di Sarah Altobello proprio questa sera?

GF Vip, scintille tra Sarah e Nikita "sei una gran falsa!"/ "Non permetterti di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA