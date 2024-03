Chi è Marianna Mercurio, moglie di Francesco Merola/ La carriera fra teatro e tv

Chi è Marianna Mercurio, moglie di Francesco Merola

Nel 2006 la cultura artistica italiana e partenopea hanno perso un vero e proprio pilastro: Mario Merola, tristemente passato a miglior vita. Le sue gesta sono ancora oggi un manifesto dell’arte campana e non solo, abilmente veicolata da suo figlio Francesco Merola che come il padre ha cercato di seguire le tracce delineate nel mondo della musica. Il cantante e figlio d’arte è sposato con un’altra grande artista: Marianna Mercurio.

Chi è Marianna Mercurio, moglie di Francesco Merola? Conosciamo meglio la donna che da anni accompagna il figlio di Mario Merola e che vanta una grande carriera nel mondo della recitazione. Classe 1983, ha coltivato fin da giovanissima la passione per il teatro come dimostrato dalla sua formazione presso il Teatro Totò. L’evidente talento l’ha poi portata a debuttare anche nel panorama televisivo, esordendo nella miniserie Io non mi arrendo.

Marianna Mercurio e Francesco Merola, dalla crisi al grande passo del matrimonio

Tra gli impegni più celebri di Marianna Mercurio – moglie di Francesco Merola – è da annoverare anche la sua presenza nel cast de “I Bastardi di Pizzofalcone”, così come in “Gomorra – La Serie”. Da annoverare anche altre esperienze sul piccolo schermo seppur non legate alla sua attività di attrice; spesso è stata ospite in salotti di intrattenimento come Uno Mattina.

Per quanto riguarda le curiosità di vita privata, Marianna Mercurio è legata da diversi anni a Francesco Merola – figlio del celebre e compianto Mario Merola – con il quale è convolata a nozze nel 2022. Come riporta Tag43, la coppia pare abbia vissuto un momento di crisi nel 2020 arrivando a interrompere il rapporto. Fortunatamente è poi tornato il sereno, testimoniato appunto dalla decisione di compiere insieme il grande passo del matrimonio.

