Chi è Marina La Rosa? Da ‘gatta morta’ del Grande Fratello, al calendario sexy, alla castità/ L’evoluzione

Chi è Marina La Rosa

Classe 1977, Marina La Rosa ha conquistato il grande pubblico partecipando alla prima, storica edizione del Grande Fratello. All’epoca, giovanissima e bellissima, fece perdere la testa non solo ai telespettatori, ma anche a Pietro Taricone che, dopo un flirt con Cristina Plevani, non nascose un interesse nei suoi confronti. Tra Pietro e Marina nacque così un’amicizia che è durata fino alla tragica scomparsa di Taricone. Il Grande Fratello ha aperto le porte del mondo dello spettacolo a Marina La Rosa che ha continuato a lavorare come attrice dedicando principalmente al teatro. Contemporaneamente, la sua bellezza ha attirato anche le attenzioni dei fotografi e il calendario sexy dell’ex gieffina ottenne un grandissimo successo.

Nel corso degli anni, Marina La Rosa si è rimessa più volte in gioco partecipando anche come concorrente all’Isola dei Famosi. Contemporaneamente, l’ex gieffina ha anche costruito la sua vita privata diventando mamma due volte. Dopo la fine del matrimonio, Marina ha confessato di essere casta da diverso tempo.

Marina La Rosa: dalla fine del matrimonio alla castità

Dopo la fine del matrimonio con Guido Bellitti, il padre dei suoi figli Renato (13 anni) e Gabriele (11), Marina La Rosa, in un’intervista rilasciata ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2, ha raccontato di non avere rapporti intimi da diverso tempo. “Non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai”, ha detto Marina.

“Per me l’organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena. Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché”, ha aggiunto.

