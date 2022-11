Marina La Rosa: “esaurita” tra carriera e routine/ “Non faccio sesso da molto tempo”

Marina La Rosa: “Quello che guardo in un uomo? Per me l’organo sessuale principale è il cervello…”

Marina La Rosa ha deciso di raccontarsi senza censure, lo ha fatto durante l’intervista al programma radiofonico I Lunatici, di Radio2 Rai, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, dove si è lasciata andare a confidenze a dir poco personali! La donna ha voluto ironizzato molto sulla sua ex fama di sex symbol, fama ormai svanita e di cui resta solo un lontano ricordo visto che oggi, divisa tra carriera e famiglia (è mamma di Gabriele, di 12 anni, e Renato, di 10), sembra non sembra piu avere molto tempo da dedicarsi a se stessa: “Sono molto esaurita in realtà (…) Non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai”, ha confidato.

Nel 2021 Marina La Rosa si è separata dal marito, l’avvocato Guido Bellitti, con cui era sposata da ben dieci anni. Un divorzio difficile che l’aveva portata anche a soffrire di anoressia: “Pesavo 47 kili”, aveva raccontato al Corriere. Ora sente bisogno di un uomo ma le sue priorità sono decisamente cambiate: “Per me l’organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena. Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta”, ha raffermato.

Durante l’intervista radiofonica a I Lunatici, Marina La Rosa, è voluta tornare a parlare anche della sua carriera, iniziata con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, e sancita dalla vittoria d’argento all’Isola dei Famosi 14. Un Successo che, arrivando tutto di botto, ha avuto in lei anche risvolti negativi: “Ho perso la testa varie volte, ho aperto una porta e non potevo più andare in giro da sola, andavo in giro con le guardie del corpo. Mi sentivo molto fragile e mi sono venuti degli attacchi di panico fortissimi”, ha svelato. A peggiorare la situazione, il mondo dello spettacolo le appare crudele quando, a un colloquio di lavoro, diviene vittima di molestie…

"Fui invitata a cena da una persona molto influente che doveva parlarmi di un progetto. Dopo cena questa persona ha spento le luci e mi ha messo la lingua in bocca. Non l'ho denunciato, ero molto giovane. In quel momento ti senti quasi come se tu avessi portato una determinata persona a credere di poter fare certe cose. Ti senti complice, non trovi la forza per reagire. Ci ho messo mesi a capire quello che era realmente successo. Sono stata molto male". Oggi però Mariana La Rosa ha trovato una sua dimensione e un proprio equilibrio, è riuscita infatti in un importante traguardo: "Mi sono iscritta all'università e mi sono laureata in psicologia, questa è la cosa che più mi interessa in questo momento".











