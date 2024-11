Marina, mamma di Jessica Morlacchi, al Grande Fratello 2024 per una sorpresa

Jessica Morlacchi non ha fatto mistero, nella Casa del Grande Fratello 2024, che quello con i suoi genitori è un rapporto simbiotico, soprattutto con mamma Marina. La cantante, ex leader dei Gazosa, vive ancora a casa con loro, anzi ha rivelato di dormire proprio nel letto con la sua mamma. “Io dormo in camera con mia madre. Abbiamo mandato via papà perché ci diceva di spegnere la televisione mentre noi volevamo guardarla mangiando un gelato.” ha ammesso la cantante in diretta al Grande Fratello.

Ma da quando ha fatto il suo ingresso nel reality, Jessica Morlacchi non ha mai avuto modo di incontrare mamma Marina, di cui parla però quasi ogni giorno. Sarà perciò una grandissima sorpresa per lei incontrarla nel corso della diretta del Grande Fratello di oggi, 23 novembre, su Canale 5.

Jessica Morlacchi: “Io e mamma litighiamo ma la amo tantissimo”

Stando, infatti, a quanto annuncia il comunicato della nuova puntata, Jessica Morlacchi potrà riabbracciare sua mamma Marina, entrata per dare supporto alla concorrente. Dopo un inizio molto frizzante e da grande protagonista, il ruolo della cantante nella Casa si è un po’ assopito. L’incontro con sua mamma sarà, dunque, un’occasione per riacquistare un po’ di quell’energia inevitabilmente persa dopo mesi all’interno della Casa del Grande Fratello.

D’altronde, Marina è per Jessica Morlacchi più di una mamma. Le due sono molto amiche, anche se la cantante non ha fatto mistero che gli scontri tra loro non mancano: “Litighiamo perché fumo troppo o per come mi esprimo, ma la amo tantissimo.” sono state le parole della gieffina.