Chi è Marina, la mamma di Jessica Morlacchi: sorpresa in arrivo al Grande Fratello 2024?

Se c’è una persona che Jessica Morlacchi nomina spesso all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 è sua mamma Marina. Tra madre e figlia c’è un rapporto strettissimo, tanto che la cantante vive ancora con i genitori e se ne dice molto contenta. La donna si è mostrata in poche occasioni in TV e sempre per supportare sua figlia nelle sue avventure televisive, come quella che alcuni anni fa vide Jessica concorrente a Ora o Mai Più, show condotto da Amadeus su Rai 1.

Per Jessica Morlacchi mamma Marina è non solo un genitore ma anche un’amica alla quale confidare tutto. Ma, come ogni rapporto madre-figlia, anche il loro è caratterizzato da alcuni conflitti, soprattutto causati da alcuni modi di esprimersi della cantante o per il fatto che fumi troppo, come lei stessa ha spesso sottolineato nella Casa del Grande Fratello 2024.

Jessica Morlacchi e il rapporto con mamma Marina: “La amo tantissimo”

Dopo aver ricevuto la sorpresa di papà Mauro, Jessica potrebbe finalmente rivedere la sua mamma Marina nella Casa del Grande Fratello 2024. Una sorpresa che la cantante attende con ansia. Lei stessa ha recentemente sottolineato l’amore che la lega ai suoi genitori: “Io amo tantissimo i miei genitori… Io dormo in camera con mia madre. Abbiamo mandato via papà perché lui ci dice di spegnere la televisione mentre noi vogliamo continuare a guardarla mentre mangiamo un gelato…”. Da papà, Jessica ha però ereditato l’amore per la musica, come raccontato in un’intervista a Interviste Romane: “È stato proprio mio padre ad inserirmi nel mondo della musica. Lui voleva che facessi quello, non ho mai avuto genitori che mi dicevano: ‘Devi diventare dottoressa’. Mio papà ha sempre desiderato che lavorassi nel mondo della musica.”