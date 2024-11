Hanno condiviso l’esperienza ad Amici 23, due categorie diverse – canto e ballo – ma oggi un unico cuore: stiamo parlando di Petit e della sua fidanzata Marisol. Quest’ultima è riuscita a trionfare nel circuito dedicato alla danza e oggi continua a coltivare il sogno di vivere della sua passione. Come cornice delle aspirazioni professionali di entrambi, mesi dopo l’esperienza nel talent, il sentimento tra loro non ha subito alcun contraccolpo anzi; stando ai tanti post condivisi sui social fanno il possibile per passare quanto più tempo insieme.

Alcune settimane fa si era vociferato di una possibile crisi tra Petit e la fidanzata Marisol, ‘speculazioni’ di gossip che però non hanno intaccato la coppia nata ad Amici 23, anzi;s i sono mostrati più uniti che mai. In particolare la ballerina, con una buona dose di ironia, decise di commentare i rumor di questa estate mettendo di fatto la parola fine alle voci di una possibile crisi. “Ho letto su X un po’ di notizie di questo tipo; ma, ahimè, ci sopportiamo ancora”.

Petit e la fidanzata Marisol: più uniti che mai a dispetto delle voci di crisi

Anche di recente, intervistato da Radio 105, Petit ha confermato il procedere felice della relazione con la fidanzata Marisol – conosciuta ad Amici 23 – spiegando anche come il suo ultimo singolo, Lingerie, non fosse dedicato alla loro storia d’amore. Difatti, il brano racconta di un amore turbolento e che non sembra essere caratterizzato da un lieto fine: “L’ultima frase del brano dice: ‘Un’altra volta che mi innamoro e poi ti lascio in lingerie’, ovvero mi innamoro e rischio sempre di sbagliare”.

Dopo aver spiegato il senso del brano, Petit ha chiarito anche – sempre intervistato a Radio 105 – come il senso della canzone non fosse riferito alla sua storia d’amore con la fidanzata Marisol: “Questa è una canzone che non rispecchia quello che ho vissuto ma mi sono messo dentro un’altra situazione che racconta gli alti e bassi di una relazione”. Anche in rete il testo aveva fatto ‘tremare’ i fan della coppia ma, stando a tali parole del cantante, nessuna nube sembra aleggiare sul rapporto con la fidanzata Marisol. Entrando nel merito della liaison ha invece spiegato: “Come va dopo l’estate? Stiamo ancora insieme, ci siamo conosciuti ad Amici 23, sta andando davvero bene”.